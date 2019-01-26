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Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

27.01.2019 17:41 — Разное | СТВ  
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Проявить милосердие и подарить добро тем, кто в этом нуждается. Акция «Любовь в подарок» накануне дня памяти народного артиста Александра Тихановича объединила сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкант, певец и человек с большим сердцем помимо творческого наследия, оставил прекрасный пример неподдельной доброты.

Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

Его не стало 28 января 2017-го. И вот уже вторую годовщину родные и друзья артиста отмечают без громких речей, а большим добрым делом.

Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

Анастасия Тиханович, певица:
Второй год уже в память о народном артисте Беларуси Александре Тихановиче проходит такая добра акция, которая называется «Любовь в подарок». Очень хочется, чтобы сегодня все состоялось. Вот только-только у нас уже первые люди с добрыми сердцами, которые собрались и пошли за первыми покупками.

Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

Игорь Бакиновский:
Я пришел сюда сознательно и поэтому хочу внести свою лепту, купить там все, что угодно – макароны, салфетки – для того, чтобы помочь нуждающимся.

Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

В 2019 году акция направлена на поддержку проекта «Помощь бездомным». Так, в торговом центре организовали благотворительный сбор продуктов питания, средств гигиены и лекарств для социальной столовой. А также в приюты уже доставлены 120 горячих обедов.
 
 
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Проявить милосердие и подарить добро тем, кто в этом нуждается. Акция «Любовь в подарок» накануне дня памяти народного артиста Александра Тихановича объединила...
 
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