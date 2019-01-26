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Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»
Проявить милосердие и подарить добро тем, кто в этом нуждается. Акция «Любовь в подарок» накануне дня памяти народного артиста Александра Тихановича объединила сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкант, певец и человек с большим сердцем помимо творческого наследия, оставил прекрасный пример неподдельной доброты.
Его не стало 28 января 2017-го. И вот уже вторую годовщину родные и друзья артиста отмечают без громких речей, а большим добрым делом.
Анастасия Тиханович, певица:
Игорь Бакиновский:
В 2019 году акция направлена на поддержку проекта «Помощь бездомным». Так, в торговом центре организовали благотворительный сбор продуктов питания, средств гигиены и лекарств для социальной столовой. А также в приюты уже доставлены 120 горячих обедов.
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Проявить милосердие и подарить добро тем, кто в этом нуждается. Акция «Любовь в подарок» накануне дня памяти народного артиста Александра Тихановича объединила...
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