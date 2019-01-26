Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.



Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон Майе не допустил ни одного промаха и на 14 секунд опередил норвежца Йоханнеса Бё (0+0+1+1).

Третье место занял немецкий биатлонист Арндт Пайффер (0+0+0+0).

Белорусы в гонку с массовым стартом не отобрались.

В общем зачете уверенно лидирует Йоханнес Бё, а в борьбе за второе место Мартен Фуркад опередил Александр Логинова. Лучшим из белорусов является Владимир Чепелин. Он пока 58-й.