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Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

27.01.2019 18:20 — Разное | Tut.by  
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.


Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон Майе не допустил ни одного промаха и на 14 секунд опередил норвежца Йоханнеса Бё (0+0+1+1).

Третье место занял немецкий биатлонист Арндт Пайффер (0+0+0+0).

Белорусы в гонку с массовым стартом не отобрались.

В общем зачете уверенно лидирует Йоханнес Бё, а в борьбе за второе место Мартен Фуркад опередил Александр Логинова. Лучшим из белорусов является Владимир Чепелин. Он пока 58-й.

 
 
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
 
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