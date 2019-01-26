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Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Фийон Майе не допустил ни одного промаха и на 14 секунд опередил норвежца Йоханнеса Бё (0+0+1+1).
Третье место занял немецкий биатлонист Арндт Пайффер (0+0+0+0).
Белорусы в гонку с массовым стартом не отобрались.
В общем зачете уверенно лидирует Йоханнес Бё, а в борьбе за второе место Мартен Фуркад опередил Александр Логинова. Лучшим из белорусов является Владимир Чепелин. Он пока 58-й.
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
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