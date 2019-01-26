«Они даже мужественнее хоккеистов». Лукашенко закрыл ЧЕ по фигурному катанию в Минске

В Минске гала-концертом звезд завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Прощальную речь на коньках произнес президент Беларуси Александр Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Когда выходил на лед, подумал о мужестве. Я всю жизнь простоял на коньках и сейчас, оказавшись без всякой защиты, ощутил некоторый страх. А как фигуристы, выходя раздетыми, полуголыми, прыгают, вертятся, крутятся и выписывают фигуры? Да они более мужественные люди, чем хоккеисты», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил высокий уровень организации чемпионата, пообещал, что если Минску доверят чемпионат мира, то страна проведет его достойно, а также поблагодарил судей за то, что они не испортили праздник, а зрителей — за «по-хорошему больное настроение».

Напомним, что с 22 по 26 января на «Минск-Арене» были разыграны четыре комплекта наград. У мужчин выиграл испанец Хавьер Фернандес, у женщин — россиянка Софья Самодурова, в соревновании парников — французский дуэт Морган Сипре/Ванесса Джеймс, а в танцах на льду их соотечественники — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

В скором времени будут добавлены фотографии гала-концерта.