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Израиль признал Гуаидо новым президентом Венесуэлы

27.01.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым главой республики.


Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил на митинге в Каракасе

"Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы в признании нового руководства Венесуэлы", — сообщил он в видеообращении.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

 
 
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым главой республики.
 
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