Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять ЧМ по фигурному катанию

В Минске завершился показательными выступлениями Чемпионат Европы по фигурному катанию. В церемонии закрытия принял участие президент республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщило агентство РИА «Новости» .

Президент выехал на коньках на лед «Минск-Арены» и поблагодарил по очереди зрителей, участников, судей и тренеров. Также Лукашенко обратился к Международному союзу конькобежцев и его руководству.

«Хочу поблагодарить международную федерацию, председателя – что они не побоялись и доверили нам впервые в истории провести чемпионат Европы. Я слышу оценки и хочу сказать: если вы решите приехать с большим, вы не пожалеете», – заявил Лукашенко. - «Та атмосфера, которая была на «Минск-Арене», то «больное» в хорошем смысле общество всю неделю. Мы доказали, я обращаюсь к организаторам, что можем принять чемпионат мира здесь».

Обращаясь к спортсменам, белорусский президент сказал, что считает самыми мужественными людьми не хоккеистов, а именно фигуристов, которые «без всякой защиты, крутятся, прыгают и выписывают фигуры».