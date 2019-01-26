Зачем на остановках «Табакерки», если в этих местах курить нельзя?

24 января президент подписал декрет №2 , которым, помимо прочего, расширяется перечень мест, где запрещено курить. Один из пунктов – остановки. Но в Лунинце (как, впрочем, и в других городах Беларуси) на них стоят так называемые «Табакерки»…



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Одна из новых «Табакерок» появилась возле универсама «Западного» в Лунинце

Сначала в городе, причём, в местах, где обычно скапливается немало народа (возле «Магнита», центрального «Беларусбанка», гастронома) установили киоски, которые обозначили словом «Табак». Спустя некоторое время на городских остановках появились похожие киоски, только уже с названием «Табакерка»...

Однако, вряд ли такое «соседство» способствует «ограничению доступности табачных изделий, а также предотвращению негативного влияния курения на состояние здоровья населения». Хотя эти слова – цель нового декрета президента. Да и выдержат ли сами курильщики, купив новую пачку, тут же спрятать её в карман?!

Помимо остановочных пунктов и посадочных площадок, согласно декрету, полностью запрещается курить во вспомогательных помещениях жилых домов, в лифтах, в автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, на рабочих местах в помещениях, на территории и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах.

Нельзя будет использовать на вывесках торговых объектов слова, тождественные или сходные с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года в магазинах площадью более 1000 кв. м. вводятся требования к продаже табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. А с 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

Декретом также предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения.

Поможет ли декрет снизить доступность табачных изделий, покажет время, поскольку основные положения декрета №2, по данным портала pravo.by вступят в силу лишь через 6 месяцев после официального опубликования.