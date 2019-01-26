Как студент ПолесГУ совмещает учёбу с работой в банке и тестирует «ВКонтакте» и «Яндекс»

Антон Тарабукин сумел развеять миф о том, что вначале - диплом, а потом - работа. Он говорит о себе: «Из зелёного студента я превратился в полноценного банковского работника».



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Антон Тарабукин родился в простой семье в Осиповичах. В свои 20 лет он может похвастаться тем, что имеет престижную работу, а также высокое положение в мире русского хип-хопа. И всего этого он добился сам.

Родился Антон в обычной семье, он единственный ребёнок. Мама - учитель английского языка, занималась обучением сына, готовила его к олимпиадам, помогала самореализоваться. Отец связан с железной дорогой.



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Антон в 8-летнем возрасте

К главным своим качествам Антон относит упорство и целеустремленность.

- Когда я сильно увлекаюсь чем-либо, могу не есть и не спать, потому что всецело поглощён идеей, - признаётся Антон. - Но при этом быстро перегораю, некоторые вещи довольно быстро начинают мне надоедать.

В школе Антон точно для себя решил, что уйдёт после 9 класса. Ему нравился интернет и всё, что с ним связано, поэтому после 9 класса он подал документы в Бобруйский аграрно-экономический колледж. Отучился там 4 года. Хотел поступать в БГУИР, но в последний момент передумал и подал документы в Полесский государственный университет.

Прошлой весной юноша поймал себя на мысли, что хочет не только учиться, но и работать по специальности. Во время летней сессии отправил в МТ-банк своё резюме. Ему назначили дату собеседования. После прохождения первого этапа, пригласили на второй этап - тестирование. Тем, кто пройдёт, обещали позвонить в течение суток.

- Я очень переживал, не спал всю ночь. Но своего звонка дождался, - вспоминает Антон.

Он прошёл обучение, затем стажировку в банке, после чего с ним заключили официальный контракт. Антон переехал в Минск. В университете ему дали свободное посещение.

На вопрос, трудно ли совмещать работу и учебу, Антон отвечает:

- Самым напряженным считаю предсессионный период, когда приходится решать все лабораторные, контрольные и другие задания, которые не сдал в течение семестра. Потому что после 12-часового рабочего дня писать конспекты и выполнять задания по учёбе довольно тяжело. Вообще, совмещать работу и учёбу для меня не очень сложно, потому что некоторые знания получаю на работе.

- Работа в МТ-банке даёт мне колоссальный опыт и стаж, - признаётся студент. - Я улучшил свою стрессовоустойчивость и коммуникабельность. Эта работа требует неординарного подхода к различного рода ситуациям, так как клиенты бывают разные: спокойные, и не очень. Люди - это люди, и в работе с ними необходимо уметь «сглаживать углы». Иногда это очень тяжело в моральном плане.

- На работу прихожу, как правило, на полчаса раньше. Моя эффективность (суммарный учёт рабочего времени) составляет 115-120%. Я перерабатываю свою норму, зная, что за это мне никто не заплатит. Но это моя инициатива, - делится молодой сотрудник банка.

«Живу музыкой»

- Я без колебаний могу назвать себя листоманом, - рассказывает Антон. - Листомания – постоянная потребность в музыке. Слушаю музыку практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю: когда иду в магазин, когда занимаюсь какими-то делами по дому, когда еду на работу и с работы. Можно сказать, что я ей живу. Также пишу музыку: минусы, биты и т.д.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62909.php

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Был период, когда Антон Тарабукин работал администратором у хип-хоп исполнителя Johnyboy: вёл социальные сети, занимался организацией концертов и переговорами с рекламодателями, создавал Product-placement. За это время наладил контакты с другими русскоязычными исполнителями: Yanix, Flesh, Lizer, Rickey F, Jubilee, Bumble Beezy, Джарахов, Жаком Энтони, Kid Sole, Gone Fludd, Piggy Bang…

О «ВКонтакте» и «Яндексе» он знает всё

2,5 года назад Антон стал тестером «Вконтакте». Сейчас он сотрудничает с отделом «VK Special Forces». Это своего рода Топ-50 лучших тестировщиков из 14.000 уже существующих. Антон тестирует закрытые сервисы, продукты, которые находятся в закрытом доступе.

Но и это не всё. Он пошёл дальше и стал сотрудничать с «Яндексом», где также является тестером.

Старается владеть всеми новостями в стране и мире, много читает.

С места – в карьер

Антон признаётся, что с тех пор, как устроился на работу, повзрослел и стал самостоятельным. Родители всегда предлагают ему помощь, но он предпочитает справляться своими силами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62909.php

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Из-за занятости Антон с родными видится редко - пару раз в месяц. Но к этому привык. И семья к этому относится с пониманием. Сейчас некоторые шутят, что он буквально живёт на работе. С любимой девушкой, которая осталась в Пинске, Антон также видится в лучшем случае раз в неделю.

- Из зелёного студента я превратился в полноценного банковского работника с колоссальным опытом за плечами, - говорит Антон и добавляет, что планирует остаться в банковской сфере, продвигаться по карьерной лестнице.

Молодым людям, которые хотят стать самостоятельными, Антон советует:

- Не стоит смотреть на окружающих и слушать тех, кто будет тебя отговаривать пробовать силы в любимой сфере деятельности. Самостоятельный шаг - это как будто прыжок с места в карьер. Всё в ваших руках…