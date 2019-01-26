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Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе

27.01.2019 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Около 70 тыс. человек всех возрастов, несмотря на дождливую погоду, приняли в воскресенье в Брюсселе участие во втором марше против климатических изменений.

Первый марш 2 декабря 2018 года, по данным полиции, собрал 65 тыс. участников, вышедших на улицы бельгийской столицы с теми же лозунгами принудить политических руководителей принять масштабные и неотложные меры против деятельности государств и предприятий, раскручивающих климатическое потепление.

Первоначально в колонне манифестантов, собравшейся у брюссельского Северного вокзала по призыву общественной организации Rise for Climate, насчитывалось около 10 тыс. человек, однако затем количество участников выросло в несколько раз, и марш пришлось даже начать немного раньше из-за их большого числа.

В 2019 году бельгийские школьники и студенты также мобилизовались в защиту климата. Каждый четверг они проводят свои манифестации с требованиями от властей принятия мер по противодействию климатическим изменениям.

 
 
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Около 70 тыс. человек всех возрастов, несмотря на дождливую погоду, приняли в воскресенье в Брюсселе участие во втором марше против климатических изменений.
 
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