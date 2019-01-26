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Премьер-министр Израиля ответил на угрозы лидера ливанской "Хезболлы"

27.01.2019 18:12 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия вполне способна справиться с агрессией "Хезболлы".

"Убийственная сила израильской армии способна справиться с угрозами "Хезболлы", - заявил премьер на заседании кабинета министров.

"Поверьте мне, у Насраллы (Хасан Насралла - лидер ливанской "Хезболлы" - ИФ) есть веские причины не хотеть почувствовать нашу мощь", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

Так он ответил на угрозы со стороны Х.Насраллы, который накануне заявил, что продолжение ударов по сирийской территории может привести к новой войне на Ближнем Востоке.

"В любой момент сирийское руководство и ось сопротивления могут принять решение о борьбе против израильской агрессии другими средствами", - сказал он в интервью телеканалу Аl-Mayadeen.

Под "осью сопротивления" он подразумевал правительство Сирии, Иран и непосредственно возглавляемое им движение.

В ответ на вопрос о том, может ли территория Израиля подвергнуться атакам с воздуха, Х.Насралла сказал, что "все возможно", добавив, что "Хезболла" располагает ракетами высокой точности, способными достичь любой точки на израильской территории.

ВВС Израиля периодически наносят ракетные удары по Сирии, целями, по утверждению израильских военных, являются военные объекты Ирана.

 
 
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия вполне способна справиться с агрессией "Хезболлы". "Убийственная сила израильской армии...
 
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