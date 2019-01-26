В Кремле опровергли сообщения о посылке в Венесуэлу российских бойцов для охраны президента Мадуро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу порядка 400 бойцов из России.

"Да нет, конечно", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Так он ответил на вопрос, подтверждает ли официально Россия направление в Венесуэлу порядка 400 бойцов.

На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Д.Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".