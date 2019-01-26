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В Кремле опровергли сообщения о посылке в Венесуэлу российских бойцов для охраны президента Мадуро

27.01.2019 18:07 — Разное | Интерфакс  
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу порядка 400 бойцов из России.

"Да нет, конечно", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Так он ответил на вопрос, подтверждает ли официально Россия направление в Венесуэлу порядка 400 бойцов.

На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Д.Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".

 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу порядка 400 бойцов из России. "Да нет, конечно", - сказал Д.Песков в...
 
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