|
В Кремле опровергли сообщения о посылке в Венесуэлу российских бойцов для охраны президента Мадуро
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу порядка 400 бойцов из России.
"Да нет, конечно", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
Так он ответил на вопрос, подтверждает ли официально Россия направление в Венесуэлу порядка 400 бойцов.
На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Д.Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу порядка 400 бойцов из России. "Да нет, конечно", - сказал Д.Песков в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)