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"Новый Wikileaks" опубликовал документы РФ о войне в Донбассе

27.01.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Документы разместили одновременно на сайте DDoSecrets и интернет-архиве, их объем составил 175 гигабайт. Проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) 25 января опубликовал новые документы из страны-агрессора России, которые связаны в частности, с гибридной войной в Донбассе.



Об этом сообщает The New York Times.

Документы разместили одновременно на сайте DDoSecrets и интернет-архиве. Они включают архив материалов МВД России, которые WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Их объем составил 175 гигабайт, они были получены путем хакерских взломов и утечки информации.

Речь идет об электронных письмах РФ, полученных хакерской группой "Шалтай Болтай", документах российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт", материалах о фальсификации  катастрофы малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Новый сайт работает примерно по модели WikiLeaks , они просят хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы.

По данным The New York Times, украинские хакеры работали над разоблачением российской тайной деятельности во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО.

"Полученные архивы электронных писем и внутренних документов были размещены по всему Интернету, а новая коллекция стремится собрать все в одном месте", - отмечается в материале.

Журналистка из Бостона Эмма Бест, которая помогала организовать DDoSecrets, уточнила, что сайтом занимается менее 20 человек, они живут в разных странах, но большинство из них предпочитают оставаться неназванными.

По ее словам, около двух недель назад, когда материалы по РФ были собраны, но еще не опубликованы, кто-то попытался стереть один из серверов группы.


Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. 

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

 
 
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Документы разместили одновременно на сайте DDoSecrets и интернет-архиве, их объем составил 175 гигабайт. Проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) 25 января опубликовал новые...
 
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