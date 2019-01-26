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СМИ: Лондон может ввести военное положение

27.01.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Британское правительство рассматривает возможность введения военного положения в случае неконтролируемого Brexit.



Правительство Великобритании опасается беспорядков в стране в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза - без предварительного соглашения с ЕС. Для предотвращения хаоса власти рассматривают возможность введения военного положения. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что правительство изучает законодательство, которое дает министрам полномочия вводить комендантский час и запреты на поездки, а также конфисковывать имущество, размещать вооруженные силы и вносить поправки в любой закон за исключением Акта о правах человека.

"Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического Brexit, - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов", - заявил газете один из источников.

Другой собеседник издания уточнил, что в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, когда начался хаос из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году. 


21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Голосование в палате общин по нему состоится 29 января.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.  

 
 
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Британское правительство рассматривает возможность введения военного положения в случае неконтролируемого Brexit.
 
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