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Налоги по-новому: варианты для ИП, снижение для новостроек, увеличение по срокам…

27.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Об изменениях, которые легли в основу новой редакции Налогового кодекса, вступившей в силу с 1 января 2019 года, в интервью «ГП» рассказала первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Тамара Стасевич. 
 
Налоги по-новому: варианты для ИП, снижение для новостроек, увеличение по срокам…
 
— Новая редакция Налогового кодекса существенно упрощает администрирование налогов, механизм взаимодействия плательщиков и налоговых органов и по многим направлениям предусматривает снижение налоговой нагрузки. Нормы кодекса основаны на принципах стабильности налогового законодательства, простоты, понятности правовых норм, легкости их восприятия и прямого действия, недопущения правовой неопределенности и несогласованности предписаний. Закреплен принцип презумпции добросовестности плательщика: до тех пор, пока налоговый орган не докажет документально, что плательщик совершил налоговое правонарушение, он будет считаться добросовестным.
 
НАВСТРЕЧУ ПЛАТЕЛЬЩИКУ
 
– Изменились ли права плательщика?
 
– Да, кодекс предусматривает экстерриториальный принцип обслуживания. Это означает, что любое физическое лицо (за исключением нотариуса и адвоката) сможет подать налоговую декларацию по подоходному налогу или декларацию о доходах и имуществе, уведомление о начале осуществления деятельности по заявительному принципу либо обратиться за выполнением административной процедуры в любой налоговый орган, а не только по месту жительства. На первоначальном этапе это новшество вводится только для физических лиц, поскольку организации и индивидуальные предприниматели активно используют электронное взаимодействие с налоговыми органами.
 
– Не секрет, что приостановление операций по счетам, электронным кошелькам плательщика, наложение ареста на имущество зачастую негативно сказываются на его деятельности. Предусмотрены ли какие-либо изменения?
 
– Существенно изменен подход налоговых органов к приостановлению операций по счетам. Если накануне нарушения плательщик в течение 6 месяцев своевременно исполнял свои налоговые обязательства, то операции по счетам будут приостановлены не ранее чем через 10 дней после наступления срока уплаты. За это время он сможет рассчитаться с бюджетом. В случае, если последние полгода накануне нарушения плательщик уплачивал платежи в бюджет не 22-го числа, а погашал задолженность до первого числа месяца, следующего за отчетным, то операции могут быть приостановлены не ранее чем через 5 дней после наступления срока уплаты. Помимо залога и поручительства, введен новый способ обеспечения исполнения налогового обязательства – банковская гарантия. 
 
Налоги по-новому: варианты для ИП, снижение для новостроек, увеличение по срокам…
 
– Нередки ситуации, когда начисленные по результатам налоговых проверок пени существенно превышали размер доначисленного налога, что порой приводило к банкротству. Возможно, эта ситуация урегулирована?
 
– Действительно, до 1 января текущего года пеня начислялась с момента неисполнения налогового обязательства и до тех пор, пока налог, сбор (пошлина) не был уплачен в бюджет. Плательщики вынуждены были обращаться в Межведомственную комиссию по освобождению юридических лиц и ИП от уплаты пеней, и при положительном решении вопроса пени в бюджет не поступали. Сейчас размер пени не должен превышать сумму доначисленного налога, что позволит снять излишнее финансовое бремя с плательщика.
 
ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРОКАМ
 
– Изменились ли сроки возврата излишне уплаченных платежей в бюджет?
 
– Пересмотрены подходы к проведению зачета либо возврата налогов. Установлен общий период проведения проверок по налоговым вопросам – 5 лет, соответственно и возврат переплаты за такой же период. Раньше возврат налогов осуществлялся, если прошло не более трех лет с момента их уплаты. Кроме того, уменьшен срок, в течение которого налоговым органом принимается решение о зачете излишне уплаченной сумы налога, сбора, пеней – с пяти до трех рабочих дней, а также возврат на счет – с одного месяца до пятнадцати рабочих дней.
 
ЕСЛИ ЕСТЬ НЕСОГЛАСИЕ
 
 – Ранее порядок принудительного взыскания налоговых платежей организаций и индивидуальных предпринимателей отличался. Что изменилось?
 
– Одним из нововведений Налогового кодекса является распространение на индивидуальных предпринимателей порядка взыскания платежей за счет денежных средств на счете, электронных денег в электронном кошельке, наличных денег и средств дебиторов плательщика. Сейчас взыскать задолженность с индивидуального предпринимателя можно оперативно, без обращения к судебному исполнителю, получив исполнительную надпись нотариуса или решение суда. 
 
– Каков порядок обжалования решений налоговых органов? 
 
– Расширены права плательщиков. Сейчас они могут подать жалобу на решение налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц в инспекцию МНС по области или напрямую в Министерство по налогам и сборам. При этом сохраняется право обжалования такого решения в Министерстве по налогам и сборам после обращения в инспекцию.Жалоба может быть подана в письменной или электронной форме. Физические лица могут также подавать ее в электронном виде через личный кабинет плательщика. 
 
Налоги по-новому: варианты для ИП, снижение для новостроек, увеличение по срокам…
 
ПРИБЫЛЬ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
 
– Какие новшества ожидают плательщиков налога на прибыль, и как они повлияют на результаты их финансово-хозяйственной деятельности?
 
– С этого года для юридических лиц-плательщиков налога на прибыль расширены возможности применения инвестиционного вычета, который в качестве затрат уменьшает налогооблагаемую базу, его размер увеличен в 1,5 раза. Кроме того, плательщики смогут учитывать отдельные виды расходов в составе затрат при налогообложении по нормативу, установленному по совокупности в размере 1 процента от выручки с учетом НДС. В частности, в состав таких затрат включены вознаграждения по итогам работы за год, единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию, расходы по благоустройству населенных пунктов, проценты по просроченным платежам, по основному долгу, по займам и кредитам и другие. Ранее эти расходы не уменьшали налогооблагаемую базу для налога на прибыль. Существенным «бонусом» для плательщиков станет снижение ставки налога на прибыль в отношении дивидендов при условии не распределения на потребление полученной прибыли в течение трех лет – до 6 процентов, в течение 5 лет – до 0 процентов. Напомню, стандартная ставка налога на прибыль с дивидендов составляет 12 процентов.
 
– Какие изменения предусмотрены для организаций по имущественным платежам? 
 
– Уходят в прошлое повышенные десятикратные ставки земельного налога за использование участков с нарушением законодательства о землепользовании. Земельный налог по ним будет исчисляться по однократной ставке. Учитывая, что большинство застройщиков не укладываются в установленные сроки окончания строительства, исключена повышенная ставка налога на недвижимость в размере двух процентов. Отменен и повышающий коэффициент 2 к ставкам земельного налога на земельные участки, занятые такими объектами. С 2019 года не будут применяться и десятикратные повышающие коэффициенты к объектам недвижимости, которые не используются плательщиками или используются неэффективно, равно как и к земельным участкам, на которых такие объекты расположены.
 
В целях стимулирования привлечения инвестиций в экономику в отношении возведенных организациями после 1 января 2019 года зданий, сооружений установлены пониженные ставки налога на недвижимость на четыре года, начиная со второго года после приемки объектов в эксплуатацию. По аналогии, в отношении земельных участков организаций, на которых расположены такие объекты, будут применяться понижающие коэффициенты к ставкам земельного налога на четыре года, также начиная со второго года.
 
 Местные Советы депутатов смогут увеличивать (уменьшать) ставки налога на недвижимость и земельного налога отдельным категориям плательщиков на 2019 год – не более чем в 2,5 раза, как и в предыдущем году. А с 2020 года – не более чем в 2 раза.
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СЭЗ
 
– Какие нововведения ожидают резидентов СЭЗ «Гродноинвест»?
 
– Льготный режим налогообложения для них существенно расширен. Предусмотрено освобождение резидентов СЭЗ от налога на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. Этот порядок действует до 31 декабря 2049 года. Такой же период установлен для льготы по земельному налогу в отношении земельных участков резидентов СЭЗ, расположенных в границах свободной экономической зоны, при условии, что резидент реализует товары (работы, услуги), на которые распространяются особенности налогообложения в СЭЗ.
 
ИП – ПРАВО ВЫБОРА
 
– Что ожидает индивидуальных предпринимателей?
 
– Плательщики единого налога сейчас могут выбирать оптимальный налоговый режим: «упрощенку» либо общий порядок налогообложения (подоходный налог). Что важно, в случае уплаты единого налога за январь 2019 года ИП еще может перейти с 1 января текущего года на УСН при соблюдении определенных условий. Для упрощения налогового администрирования установлены конкретные размеры ставок единого налога по каждому виду деятельности. При этом областным и Минскому городскому Советам депутатов предоставлено право только уменьшать эти ставки (не более чем в два раза) в зависимости от места осуществления деятельности в пределах населенного пункта. За январь этого года ИП уплачивают единый налог по ставкам, действовавшим в декабре прошлого года. А с февраля 2019 года по декабрь 2020 – по наименьшим ставкам, установленным решением областного Совета депутатов либо указанных в приложении к Налоговому кодексу.
 
Налоги по-новому: варианты для ИП, снижение для новостроек, увеличение по срокам…
 
ВЫЧЕТЫ ВЫРОСЛИ
 
– Что-то изменилось в порядке исчисления подоходного налога?
 
– Увеличены размеры стандартных налоговых вычетов. В 2019 году вычет в размере 110 рублей в месяц предоставляется при условии, что размер дохода, подлежащего налогообложению, не превышает 665 рублей в месяц. Вычет на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца предоставляется в размере 32 рублей, родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей инвалидов в возрасте до 18 лет – на каждого ребенка в размере 61 рубля, инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, «афганцам», отдельным категориям «чернобыльцев» – 155 рублей в месяц.
 
Отменено ограничение суммы расходов на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов для предоставления социального налогового вычета. По-новому уплачивается и налог с доходов от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) физлицам жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест: в фиксированных суммах вне зависимости от размера полученного дохода. Прежняя норма о доплате при превышении установленной нормами суммы по итогам года отменена. Введена новая льгота: освобождены от подоходного налога доходы в виде оплаты страховых взносов профсоюзными организациями за членов этих организаций в пределах 3398 рублей за год. Увеличен размер имущественного вычета, связанного с отчуждением имущества. В отношении дивидендов введены пониженные ставки подоходного налога (6 и 0 процентов).
 
– Коснулись ли нововведения сроков подачи деклараций и уплаты подоходного налога?
 
– С 1 марта на 31 марта перенесен крайний срок представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу физическими лицами, обязанными представлять такие декларации о полученных в течение прошедшего календарного года доходах, а срок уплаты налога – с 15 мая на 1 июня. 
 
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Фото Михаила ИСАЧЕНКО и из открытых источников
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
 
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Об изменениях, которые легли в основу новой редакции Налогового кодекса, вступившей в силу с 1 января 2019 года, в интервью «ГП» рассказала первый заместитель...
 
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