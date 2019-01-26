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Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию
Новости Беларуси. Призер Олимпиады и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес признался сразу: приехал за седьмой медалью чемпионата Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И доказал: равных в Старом Свете ему пока нет. Вот он – триумф и яркий финал его карьеры. На минском льду знаменитый испанец попрощался с профессиональным спортом.
Неотступно за легендарным Хави следовали и фанаты с разных континентов, заодно открывая для себя нашу страну.
Хавьер Фернандес, семикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира по фигурному катанию (Испания):
Возможно, немного больше посмотреть город успели родные чемпиона. В Минск, не испугавшись холодов, поддержать Хавьера приехали его родители и невеста.
Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию. И, конечно же, наблюдали за Хави.
Мы здесь, чтобы он чувствовал нашу поддержку и любовь. Это его последние соревнования. Рады, что у него получилось красиво завершить карьеру.
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Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию
Новости Беларуси. Призер Олимпиады и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес признался сразу: приехал за седьмой медалью чемпионата Европы, сообщили в программе...
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