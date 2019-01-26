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«Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах»
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий.
Юлия Огнева, СТВ:
Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Конечно, первый – это Цели устойчивого развития. Второй вопрос, о котором очень много говорится на глобальном уровне, это вопрос торговли людьми. Третий – сейчас новый – вопрос новых технологий, связей с терроризмом, безопасности в эре новых технологий.
Юлия Огнева:
Иоанна Казана-Вишневецкий:
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«Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах»
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Юлия Огнева, СТВ:...
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