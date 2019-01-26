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«Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах»

27.01.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий.

Юлия Огнева, СТВ:
В свое время БССР была одной из стран, которые основали Организацию Объединенных Наций. Какова роль современной Беларуси на международной арене и как вы оцениваете усилия страны в обеспечении региональной безопасности?

«Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах»

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Беларусь играет очень-очень важную роль с 1945 года, когда она была одним из членов-основателей Организации Объединенных Наций. Сейчас, после 70 лет этой работы, Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах.

Конечно, первый – это Цели устойчивого развития. Второй вопрос, о котором очень много говорится на глобальном уровне, это вопрос торговли людьми. Третий – сейчас новый – вопрос новых технологий, связей с терроризмом, безопасности в эре новых технологий.

«Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах»

Юлия Огнева:
Кибербезопасности?

Иоанна Казана-Вишневецкий:
Кибербезопасности тоже. И здесь Беларусь тоже динамически подключается к этому разговору. Я думаю, что Беларусь не только активно подключается, но и лидер на международном уровне здесь, в регионе. Уже сказано, что Беларусь является «донором стабильности», «донором регионального диалога и сотрудничества», и мы так тоже видим это.

Больше подробностей интервью с координатором ООН в Беларуси здесь.
 
 
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Юлия Огнева, СТВ:...
 
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