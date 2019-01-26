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Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается»

27.01.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в Организации Объединенных Наций работу нашей страны по достижению Целей устойчивого развития?

Юлия Огнева, СТВ:
Иоанна, поводом для интервью послужил первый Национальный форум по устойчивому развитию. Скажите, как вы оцениваете мероприятие и вообще усилия Беларуси в целом по достижению целей.

Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается»

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Первый Национальный форум по Целям устойчивого развития был очень-очень успешным. Мы с удовольствием принимали участие. Со стороны Организации Объединенных Наций у нас было участие на глобальном уровне, на региональном уровне и на нашем местном уровне. Амина Мохаммед, которая заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, прислала специально на этот форум свое видеообращение к участникам со словами благодарности за лидерство, за инициативу, за такую большую работу, которая была сделана Беларусью по Целям устойчивого развития.

Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается»

Юлия Огнева:
Высокое 23-е место у нашей страны по итогам?

Иоанна Казана-Вишневецкий:
Да. Конечно, здесь политика устойчивого развития начиналась так, как Президент сказал во время своего обращения к участникам. Многие векторы политики устойчивого развития были запущены в Беларуси еще до того, как началась повестка дня-2030.

Мы видим, что Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается. Потому что здесь нет большой разницы между бедными и богатыми, нет такого разрыва. Нет очень-очень многих групп людей, которые, как мы говорим, остаются в стороне. Беларусь – страна-пример для других, как можно освоить Цели устойчивого развития для своей внутренней долгосрочной политики.

Больше подробностей интервью с координатором ООН в Беларуси здесь
 
 
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в...
 
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