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Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается»
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в Организации Объединенных Наций работу нашей страны по достижению Целей устойчивого развития?
Юлия Огнева, СТВ:
Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Юлия Огнева:
Иоанна Казана-Вишневецкий:
Мы видим, что Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается. Потому что здесь нет большой разницы между бедными и богатыми, нет такого разрыва. Нет очень-очень многих групп людей, которые, как мы говорим, остаются в стороне. Беларусь – страна-пример для других, как можно освоить Цели устойчивого развития для своей внутренней долгосрочной политики.
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» на СТВ отправилась на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в...
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