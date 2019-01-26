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Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

27.01.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь не только открыта миру, но и готова поддерживать глобальные цели и двигаться вперед в их реализации. На неделе в Минске состоялся Национальный форум устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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При первом приближении может показаться, что и само мероприятие, и Цели устойчивого развития, о достижении которых в последнее время говорится с завидным постоянством, далеки от наших каждодневных забот. Но если копнуть чуть глубже, станет очевидным: они куда ближе, чем может показаться.

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

Целей устойчивого развития 17. Они составляют повестку дня-2030, принятую на Генассамблее ООН в сентябре 2015 года. Здесь и ликвидация бедности, и качественное образование, и гендерное равенство, и борьба с изменением климата, и многое другое. Это своего рода план по сохранению мира и стабильности на планете.

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Беларусь активно включилась в достижение Целей устойчивого развития. Работа находится на личном контроле Президента. Уже удалось добиться немалых успехов: наша страна – на 23 месте среди 155 государств. Прогресс отражают не только цифры официальной статистики, но и отмечают в международных структурах.

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

Мы отправились на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в Организации Объединенных Наций работу нашей страны по достижению Целей устойчивого развития? Какие новые крупные проекты планирует реализовать ПРООН в Беларуси в ближайшее время? Об этом и не только – в интервью «Недели».

Иоанна Казана-Вишневецкий: «Беларусь – это страна, в которой устойчивое развитие получается»

Юлия Огнева, СТВ:
Скажите, а как вы оцениваете в целом сотрудничество Беларуси и Организации Объединенных Наций?

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
У нас партнерство на разных уровнях. На очень практическом, техническом уровне работают очень многие проекты по разным направлениям. ООН считает Беларусь очень активной страной.

Юлия Огнева:
Может быть, можно говорить о каких-то новых крупных проектах, которые в ближайшее время будут реализованы?

Иоанна Казана-Вишневецкий:
Один из самых крупных новых проектов – это проект, который начинается сейчас. Проект по развитию малого и среднего бизнеса. Чтобы люди, которые до этих пор не участвовали активно в экономике, имели возможность продуктивной работы и даже имели возможность создавать новые рабочие места.

И это бизнес, который обращает внимание на экологию. Бизнес, который обращает внимание на уровень зарплаты женщина/мужчина, чтобы независимо от пола люди за одинаковую работу получали такие одинаковые деньги. Это бизнес, который обращает внимание на то, каким будет его влияние на окружающую среду.

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

Юлия Огнева:
Речь идет о кредитных ресурсах, или это будет какая-то образовательная поддержка, например?

Иоанна Казана-Вишневецкий:
Это будет и образовательная поддержка для начинающих некрупных компаний. Это будет финансовая поддержка для стартапов. Но это пример одного из проектов – есть другие проекты, и они тоже будут развиваться.

Это проекты по «умным городам». Местный уровень развития – это тоже один из элементов, который мы подчеркивали вчера, потому что в Национальном форуме участвовали более 400 участников. Очень многие из них – из областей, из районов. Они играют очень важную роль в развитии. Эти решения, которые поступают снизу вверх, предложения, идеи, приоритеты – они очень-очень полезны, они очень важны в процессе формирования политики и программ, которые идут на местном уровне.

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»

«Беларусь, как уже независимая страна, выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах»

Юлия Огнева:
Уже не первый год речь идет о том, что, возможно, нашу страну посетит Генеральный секретарь ООН. Скажите, остается ли этот вопрос на повестке дня?

Иоанна Казана-Вишневецкий:
Этот вопрос, конечно, остается на повестке дня. Я думаю, что в нашей штаб-квартире уже сейчас есть очень хорошее представление о том, какую важную роль Беларусь играет в нашей организации. Думаю, что Генсек тоже отметит эту роль Беларуси своим визитом. Конечно, мы еще сейчас не знаем, когда это будет. Но надеемся, что это будет в ближайшем будущем.

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь не только открыта миру, но и готова поддерживать глобальные цели и двигаться вперед в их реализации. На неделе в Минске состоялся...
 
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