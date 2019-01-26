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Постоянный координатор ООН в Беларуси: «ООН считает Беларусь очень активной страной»
Новости Беларуси. Беларусь не только открыта миру, но и готова поддерживать глобальные цели и двигаться вперед в их реализации. На неделе в Минске состоялся Национальный форум устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При первом приближении может показаться, что и само мероприятие, и Цели устойчивого развития, о достижении которых в последнее время говорится с завидным постоянством, далеки от наших каждодневных забот. Но если копнуть чуть глубже, станет очевидным: они куда ближе, чем может показаться.
Целей устойчивого развития 17. Они составляют повестку дня-2030, принятую на Генассамблее ООН в сентябре 2015 года. Здесь и ликвидация бедности, и качественное образование, и гендерное равенство, и борьба с изменением климата, и многое другое. Это своего рода план по сохранению мира и стабильности на планете.
Беларусь активно включилась в достижение Целей устойчивого развития. Работа находится на личном контроле Президента. Уже удалось добиться немалых успехов: наша страна – на 23 месте среди 155 государств. Прогресс отражают не только цифры официальной статистики, но и отмечают в международных структурах.
Мы отправились на интервью к постоянному координатору ООН в Беларуси Иоанне Казана-Вишневецкий. Как оценивают в Организации Объединенных Наций работу нашей страны по достижению Целей устойчивого развития? Какие новые крупные проекты планирует реализовать ПРООН в Беларуси в ближайшее время? Об этом и не только – в интервью «Недели».
Юлия Огнева, СТВ:
Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Юлия Огнева:
Иоанна Казана-Вишневецкий:
И это бизнес, который обращает внимание на экологию. Бизнес, который обращает внимание на уровень зарплаты женщина/мужчина, чтобы независимо от пола люди за одинаковую работу получали такие одинаковые деньги. Это бизнес, который обращает внимание на то, каким будет его влияние на окружающую среду.
Юлия Огнева:
Иоанна Казана-Вишневецкий:
Это проекты по «умным городам». Местный уровень развития – это тоже один из элементов, который мы подчеркивали вчера, потому что в Национальном форуме участвовали более 400 участников. Очень многие из них – из областей, из районов. Они играют очень важную роль в развитии. Эти решения, которые поступают снизу вверх, предложения, идеи, приоритеты – они очень-очень полезны, они очень важны в процессе формирования политики и программ, которые идут на местном уровне.
Юлия Огнева:
Иоанна Казана-Вишневецкий:
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Новости Беларуси. Беларусь не только открыта миру, но и готова поддерживать глобальные цели и двигаться вперед в их реализации. На неделе в Минске состоялся...
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