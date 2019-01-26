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Что изменится в белорусской системе здравоохранения в 2019-м? Рассказываем на конкретных примерах
Новости Беларуси. Цель устойчивого развития № 3 – здоровье и благополучие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несмотря на очевидные успехи белорусской медицины – и Минск здесь, без сомнения, на передовой позиции – наши врачи все чаще близки к тому, чтобы утратить самое главное – доверие пациентов. Здесь и очереди, и халатное отношение, и неправильные диагнозы. Да и пресловутое дело медиков больно ударило по репутации.
Обо всем об этом говорил Президент на сентябрьском совещании по здравоохранению. Тогда глава государства поручил руководству Минздрава исправить ситуацию. Корреспондент Виктория Ходосок решила лично убедиться, что прошедшие полгода зря не потеряны.
Здравствуйте. Ольга Александровна, как всегда, я к вам. Вы моя спасительница.
У Нины Харитоновой снова скачет давление. Домашний тонометр сломался – благо, врачебная амбулатория через дорогу. На приеме у врача общей практики пенсионерке и таблеток дадут, и заодно направление на кварцевание выпишут. Горло тоже не в порядке. А процедура здесь же, в соседнем кабинете.
Нина Харитонова, жительница агрогородка Восход:
Ольга Шкредова в медицине без малого 20 лет. Она и терапевт, и педиатр, и окулист, и даже немного хирург. Сельская амбулатория – это что-то между ФАПом и городской поликлиникой. Врачей немного, а потому каждый специалист – универсал.
Ольга Шкредова, врач Вильчицкой амбулатории:
В общем-то, система это не новая, в регионах так работают давно. В городе начинают. В рядах специалистов широкого профиля Наталья Полховская буквально несколько месяцев. В прошлом – участковый терапевт. Сегодня ей самой под силу устранить многие недуги своих пациентов. Рядом с доктором тандем: помощник и медсестра, и у каждого свои функции. Так страна поэтапно идет в ногу со временем. К 2020 году доля таких специалистов должна быть 100 %.
Наталья Полховская, врач общей практики терапевтического отделения № 2 30-й городской клинической поликлиники Минска:
Ирина Сацута, старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2 30-й городской клинической поликлиники Минска:
Добрый день, слушаю вас!
Вы сегодня записаны, у вас девятая очередь. Время 15:36.
В таком режиме по восемь часов посменно. Это контакт-центр поликлиники, и он приходит на помощь тем, кто безудержно с пробуждением петухов пытается отхватить себе талончик. Записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, просто получить консультацию – с утра и до вечера у медрегистратора по несколько сотен звонков. При этом привычный стол справок продолжает работу.
Елена Качура, медицинский регистратор 30-й городской клинической поликлиники Минска:
Виктория Ходосок, корреспондент:
Всё это – элементы пилотного проекта
Инна Кисель, главный врач 30-й городской клинической поликлиники Минска:
Людмила Луговец, начальник отдела первичной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В общем, принцип понятен – всё лишнее сводится к минимуму. И это оптимальный вариант для всех. А как сработает система – покажет обещанное: отсутствие очередей и доступность медицинской помощи.
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Новости Беларуси. Цель устойчивого развития № 3 – здоровье и благополучие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несмотря на очевидные успехи белорусской...
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