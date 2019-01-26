Какими смартфонами пользуются мировые лидеры









«Сегодня» . Лидеры мировых стран по своему статусу могут позволить себе гораздо больше рядового гражданина: личный самолет, бронированный автомобиль, дорогую одежду и самый лучший сервис, о котором многие могут только мечтать, пишет





В нашу эпоху мобильных устройств многие задаются, какими же смартфонами пользуются президенты разных стран? Быть может у них какие-то особые "президентские" смартфоны, собранные по последнему слову техники или обычные модели, как у обычных людей? Предлагаем узнать ответ в материале.





Дональд Трамп









ФОТО: NEW YORK POST





Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп до того, как стал президентом в 2017 году, пользовался на протяжении 5 лет Samsung Galaxy S III. После инаугурации Трампу по рекомендации спецслужб пришлось сменить свой Galaxy S III на Apple iPhone, который оснащен дополнительными функциями защиты от взлома и перехвата звонков. Точная модель Айфона не раскрывается в целях безопасности.





Эммануэль Макрон









ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ПОЛЬЗУЕТСЯ СВЕРХЗАЩИЩЕННЫМ СМАРТФОНОМ TEOREM КОМПАНИИ THALES

ФОТО: STOCK NEWS USA





Президент Франции крайне серьезно относится к собственной безопасности, особенно разговоров. И неспроста, ведь по обнародованной информации Эдварда Сноудена, телефоны телефонов Жака Ширака и Николя Саркози активно прослушивали.









Эммануэль Макрон пользуется сверхзащищенным военным криптографическим мобильным телефоном Teorem производства оборонной компании Thales. Кроме того, французские издания в конце 2017 года писали, что у президента также есть iPhone и Samsung Galaxy S7 edge со спецзащитой, которыми он пользуется для личной связи.





Тереза Мэй









ТЕРЕЗА МЭЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ АЙФОНОМ ФОТО: METRO.NEWS





Британский премьер Тереза Мэй по сообщениям СМИ недавно сменила свой старый смартфон Blackberry на iPhone. Как сообщает BBC, премьер-министр долгое время использовала гаджет канадской компании, но после того, как Blackberry после резкого падения продаж прекратила выпуск смартфонов и предоставила лицензии на выпуск устройств другим компаниям, Мэй сменила свой привычный гаджет.





Ангела Меркель









АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ПЕРЕШЛА С NOKIA 6260 НА BLACKBERRY Z10 ФОТО: COMPUTABLE





После скандальной информации WikiLeaks о том, что спецслужбы США прослушивают 125 мобильных номеров высокопоставленных чиновников Германии, бывший федеральный канцлер Ангела Меркель в целях повышения безопасности перешла с Nokia 6260 на Blackberry Z10 с дополнительными функциями по защите от подслушивания – смартфон содержит так называемый крипточип Secusmart для безопасного соединения.