В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро









Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу бойцов из России.





"Да нет, конечно", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".





На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".



