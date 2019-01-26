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В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро

27.01.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из России.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу бойцов из России.

"Да нет, конечно", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".


 
 
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Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из России.
 
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