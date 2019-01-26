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В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро
Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу бойцов из России.
"Да нет, конечно", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
На слова ведущего о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков с улыбкой заметил: "У страха глаза велики".
Ранее на этой неделе некоторые западные СМИ сообщали, что
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Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из России.
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