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Трамп пожертвовал $100 тыс зарплаты на исследование алкоголизма

27.01.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Это проблема коснулась его семьи в 1980-х годах.



Американский президент Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов своей зарплаты президента на исследования алкоголизма и связанных с ним проблем со здоровьем. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Белого дома.

В администрации Трампа сообщили, что это вся его зарплата за третий квартал 2018 года. Он передал деньги американскому Национальному институту исследования алкоголизма.


Издание отмечает, что Трамп не понаслышке знает об алкоголизме, эта проблема коснулась его семьи. Его старший брат Фред умер в 1980-х годах после длительной борьбы с этой зависимостью.

Перед избранием на пост президента, Трамп обещал не получать из бюджета зарплату в сумме 400 тысяч долларов. Однако, по американским законам, он не может от нее отказаться, а потому ежеквартальные выплаты он жертвует различным государственным организациям.

 
 
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