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В Беларуси впервые в новом году подорожало топливо
27.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
27 января «Белоруснефть» вернула прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожал на 2 копейки, а дизельное топливо – на 1 копейку.
В начале января автозаправочные станции «Белоруснефть» снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 2 копейки за литр, а стоимость дизтоплива уменьшилась на 1 копейку. Накануне стало известно, что государственное производственное объединение вернет прежние цены.
С 27 января на заправках «Белоруснефти» действуют следующие цены:
бензин АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 43 коп.
бензин АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 54 коп.
дизельное топливо - 1 руб. 54 коп.
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27 января «Белоруснефть» вернула прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожал на 2 копейки, а...
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