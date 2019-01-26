В Беларуси впервые в новом году подорожало топливо





27 января «Белоруснефть» вернула прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожал на 2 копейки, а дизельное топливо – на 1 копейку.

В начале января автозаправочные станции «Белоруснефть» снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 2 копейки за литр, а стоимость дизтоплива уменьшилась на 1 копейку. Накануне стало известно, что государственное производственное объединение вернет прежние цены.

С 27 января на заправках «Белоруснефти» действуют следующие цены:

бензин АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 43 коп.

бензин АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 54 коп.

дизельное топливо - 1 руб. 54 коп.