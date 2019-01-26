ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси впервые в новом году подорожало топливо

27.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси впервые в новом году подорожало топливо

27 января «Белоруснефть» вернула прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожал на 2 копейки, а дизельное топливо – на 1 копейку.

В начале января автозаправочные станции «Белоруснефть» снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 2 копейки за литр, а стоимость дизтоплива уменьшилась на 1 копейку. Накануне стало известно, что государственное производственное объединение вернет прежние цены.

С 27 января на заправках «Белоруснефти» действуют следующие цены:

бензин АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 43 коп.

бензин АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 54 коп.

дизельное топливо - 1 руб. 54 коп.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 января «Белоруснефть» вернула прежние цены на автомобильное топливо, в результате чего бензин подорожал на 2 копейки, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика