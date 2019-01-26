ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На следующей неделе Беларусбанк примет решение о возобновлении кредитования строительства жилья

27.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
На следующей неделе Беларусбанк примет решение о возобновлении кредитования строительства жилья

ОАО «АСБ Беларусбанк» примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья на следующей неделе, сообщает Гродненская правда.  

Напомним, что в ноябре прошлого года банк повысил процентную ставку по кредитам на покупку жилья, а затем приостановил прием кредитных заявок до конца года, в январе действие временной меры было пролонгировано до 31 января.

Также было отмечено, что только в прошлом году на цели кредитования покупки и строительства жилья Беларусбанк выделил более Br1 млрд, это 57% от выданных кредитов всей банковской системы страны.

«По программам партнерским банк не поменял свои условия кредитования, и мы кредитуем и будем кредитовать в текущем году на прежних условиях. Кроме того, сохранены условия кредитования по указу № 240. Работают и сохранены условия по программе стройсбережения, разработанной Беларусбанком», - сказал председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич. Он отметил, что кроме Беларусбанка работают более 20 коммерческих банков, они также предоставляют кредиты на приобретение жилья.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «АСБ Беларусбанк» примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья на следующей неделе, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пересаживают большие деревья? Репортаж об удивительной машине, которая помогает перевозить парки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика