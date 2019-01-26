На следующей неделе Беларусбанк примет решение о возобновлении кредитования строительства жилья





ОАО «АСБ Беларусбанк» примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья на следующей неделе, сообщает Гродненская правда.

Напомним, что в ноябре прошлого года банк повысил процентную ставку по кредитам на покупку жилья, а затем приостановил прием кредитных заявок до конца года, в январе действие временной меры было пролонгировано до 31 января.

Также было отмечено, что только в прошлом году на цели кредитования покупки и строительства жилья Беларусбанк выделил более Br1 млрд, это 57% от выданных кредитов всей банковской системы страны.

«По программам партнерским банк не поменял свои условия кредитования, и мы кредитуем и будем кредитовать в текущем году на прежних условиях. Кроме того, сохранены условия кредитования по указу № 240. Работают и сохранены условия по программе стройсбережения, разработанной Беларусбанком», - сказал председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич. Он отметил, что кроме Беларусбанка работают более 20 коммерческих банков, они также предоставляют кредиты на приобретение жилья.