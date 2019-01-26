Телефон лидера: какими смартфонами пользуются президенты





Мировые лидеры зачастую пользуются обычными смартфонами, но с надежной защитой от взлома.

Лидеры мировых стран по своему статусу могут позволить себе гораздо больше рядового гражданина: личный самолет, бронированный автомобиль, дорогую одежду и самый лучший сервис, о котором многие могут только мечтать.

В нашу эпоху мобильных устройств многие задаются, какими же смартфонами пользуются президенты разных стран? Быть может у них какие-то особые "президентские" смартфоны, собранные по последнему слову техники или обычные модели, как у обычных людей? Предлагаем узнать ответ в нашем материале.

Дональд Трамп

Дональд Трамп пользуется iPhone

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп до того, как стал президентом в 2017 году, пользовался на протяжении 5 лет Samsung Galaxy S III. После инаугурации Трампу по рекомендации спецслужб пришлось сменить свой Galaxy S III на Apple iPhone, который оснащен дополнительными функциями защиты от взлома и перехвата звонков. Точная модель Айфона не раскрывается в целях безопасности.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон пользуется сверхзащищенным смартфоном Teorem компании Thales Фото: Stock News USA

Президент Франции крайне серьезно относится к собственной безопасности, особенно разговоров. И неспроста, ведь по обнародованной информации Эдварда Сноудена, телефоны телефонов Жака Ширака и Николя Саркози активно прослушивали.

Эммануэль Макрон пользуется сверхзащищенным военным криптографическим мобильным телефоном Teorem производства оборонной компании Thales. Кроме того, французские издания в конце 2017 года писали, что у президента также есть iPhone и Samsung Galaxy S7 edge со спецзащитой, которыми он пользуется для личной связи.

Ким Чен Ын

Смартфон Ким Чен Ына, вероятнее всего, модель от HTC Фото: Vijesti

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын пользуется смартфоном. Однако долгое время журналисты не могли найти информации, какой трубкой пользуется внук основоположника идей Чучхе. Северокорейский лидер был замечен на фотографиях государственных СМИ со смартфоном, скрытым в большом корпусе. Однако южнокорейская газета "Джунган Ильбо" заявляла, что что первый секретарь пользуется смартфоном тайваньского производителя HTC.

Тереза Мэй

Тереза Мэй пользуется Айфоном Фото: metro.news

Британский премьер Тереза Мэй по сообщениям СМИ недавно сменила свой старый смартфон Blackberry на iPhone. Как сообщает BBC, премьер-министр долгое время использовала гаджет канадской компании, но после того, как Blackberry после резкого падения продаж прекратила выпуск смартфонов и предоставила лицензии на выпуск устройств другим компаниям, Мэй сменила свой привычный гаджет.

Ангела Меркель

Ангела Меркель перешла с Nokia 6260 на Blackberry Z10 Фото: Computable

После скандальной информации WikiLeaks о том, что спецслужбы США прослушивают 125 мобильных номеров высокопоставленных чиновников Германии, бывший федеральный канцлер Ангела Меркель в целях повышения безопасности перешла с Nokia 6260 на Blackberry Z10 с дополнительными функциями по защите от подслушивания – смартфон содержит так называемый крипточип Secusmart для безопасного соединения.