Минкультуры подтверждает пропажу в Третьяковке картины Куинджи

Минкультуры РФ выясняет обстоятельства исчезновения картины "Ай-Петри" с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. На данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских", - сказал В.Кононов в воскресенье.

По его словам, Минкультуры России подробно прокомментирует ситуацию, как только поступит официальная информация от руководства Третьяковской галереи и правоохранительных органов.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины А.Куинджи из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника.

"Исчезла картина "Крым. Ай-Петри" из зала Третьяковки. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание галереи", - сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

"Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - сказал источник.

Многочисленные очевидцы сообщают, что в настоящее время в Третьяковке проходит досмотр, полиция проверяет всех, кто покидает здание.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев.

Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.