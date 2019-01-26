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Полёт над зимним Брестом от и до... 9,5 километров над Московской и Машерова
27.01.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Посмотрите, как выглядит город с высоты в любой его точке от начала улицы Московской и до крепости, через проспект Машерова.
фото - иллюстрация, тоже Брест с высоты...
Автор видео отмечает, что скорость дрона около 40 километров в час, плюс ускорение четырёхкратное, поэтому и отмечено, что 150 км/ч.
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Посмотрите, как выглядит город с высоты в любой его точке от начала улицы Московской и до крепости, через проспект Машерова. фото - иллюстрация, тоже Брест с...
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