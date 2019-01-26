Полёт над зимним Брестом от и до... 9,5 километров над Московской и Машерова

Посмотрите, как выглядит город с высоты в любой его точке от начала улицы Московской и до крепости, через проспект Машерова.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62913.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - иллюстрация, тоже Брест с высоты...

Автор видео отмечает, что скорость дрона около 40 километров в час, плюс ускорение четырёхкратное, поэтому и отмечено, что 150 км/ч.