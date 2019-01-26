Кто-то зверски избил собаку и бросил умирать в лесу. Волонтёры просят о помощи

Фотографии не для слабонервных прислали в группу Вконтакте (контакты автора есть в распоряжении сайта). Но что поделать - человек жесток. Кто это сделал и почему - неизвестно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62912.php

Читать полностью в источнике с фото:





Собаку избили и бросили умирать в лесу, животное нашли вчера недалеко от населённого пункта Ружаны рядом с кладбищем.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62912.php

Читать полностью в источнике с фото:





Добрые люди сначала помогли собаке согреться, покормили её, а затем нашли возможность забрать и сейчас везут в Брест, но дальше требуется передержка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62912.php

Читать полностью в источнике с фото:

Если вы реально готовы помочь - звоните 8-029-7965313 (Татьяна).