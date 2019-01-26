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Кто-то зверски избил собаку и бросил умирать в лесу. Волонтёры просят о помощи
27.01.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Фотографии не для слабонервных прислали
Собаку избили и бросили умирать в лесу, животное нашли вчера недалеко от населённого пункта Ружаны рядом с кладбищем.
Добрые люди сначала помогли собаке согреться, покормили её, а затем нашли возможность забрать и сейчас везут в Брест, но дальше требуется передержка.
Если вы реально готовы помочь - звоните 8-029-7965313 (Татьяна).
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