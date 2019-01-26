Десятки брестчан вспоминали жертв Холокоста у памятника узникам гетто

Венки, цветы, речи, которые сложно произносить без дрожи в голосе и боли в сердце. Сегодня в Бресте прошла памятная церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. К памятнику убитым евреям пришли десятки жителей города. Именно здесь в 1941 году гитлеровцы образовали гетто, в котором узники год жили в нечеловеческих условиях, а уже осенью 42-го года оно было полностью уничтожено. От рук карателей погибло 34 тысячи иудеев Бреста.



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Вспоминали жертв гетто камерно, без пафосных речей и музыки. Председатель Союза еврейских общественных объединений и общин Владимир Черницкий, говорил эмоционально, призывая не забывать о вечных ценностях:

- Невозможно представить и передать чувства и ощущения матерей у которых забирали детей и вели на расстрел… Давайте помнить, что мы люди, которые должны любить друг друга, уважать и ценить традиции. А своих традиций и культуры достоин каждый народ.



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Владимир Черницкий

Владимиру Черницкому вторила Алла Кондак - старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома. С 1993 года она занимается увековечиванием памяти защитников Отечества и жертв Второй Мировой войны:



- Мы находимся на многострадальной территории. И наш долг – помнить об этом, чтобы такого никогда не повторилось. Родители должны рассказывать своим детям: что же было тогда. Чтобы мы ценили то, что имеем. Ведь у тех, кого мы вспоминаем, были свои планы на будущее. Они хотели жениться, рожать детей. И не думали, что им уготована такая судьба. Мы должны жить за себя и за них. Как можно честнее.



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Алла Кондак

Холокост – трагедия планетарного масштаба. И не случайно на возложение приехало руководство и представители иностранных консульств в Бресте: Украинского, Российского, Польского, Республики Казахстан. Анатолий Диденко, консул Украины, акцентировал: массовые уничтожения евреев на территории его страны начались с первых дней войны. Только с сентября по октябрь 1941 в Бабьем Яру было уничтожено около 33 тысяч евреев, а всего в годы войны там было замучено более 100 тысяч мирных жителей и военнослужащих. О памяти Холокоста говорил и Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин:

- Это одна из самых трагических страниц в истории народов Европы, стран СНГ, человечества. Это трагедия не только еврейского народа, а всех жителей планеты. Миллионы погибших, замученных в лагерях… Сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что мы помним уроки истории. И не дадим снова взойти росткам нацизма на земле.



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Игорь Конякин

К сожалению, не все человечество делает выводы из горьких уроков истории. Руководитель Брестской еврейской общины «Эмун» Борис Брук, с сожалением отмечает, при том, что идея фашизма и гитлеровского нацизма канули в лету, массовые уничтожения инакомыслящих в разных уголках Земного шара еще продолжаются:

- На Ближнем Востоке радикальные террористические группировки уничтожают всех, кто не согласен с их взглядами. Это перекликается с Африкой, где убивают людей другой веры. Это тоже Холокост, если взглянуть на это понятие шире. Силовая расправа над сообществами иных взглядов, убеждений, культуры продолжается. И этому нужно противостоять. Прежде всего, говорить о трагическом прошлом с молодежью, постоянно думать и вспоминать о тех людях, которые погибали от рук палачей.



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Борис Брук

Символично, что накануне Дня памяти жертв Холокоста в Бресте на строительной площадке в центре города, в той части, где располагалось гетто, были найдены человеческие останки. Официальных комментариев местные власти пока не дают. Очевидно, идет экспертная работа. Но уже сейчас можно сделать предположение, что рабочие нашли одно из мест захоронений узников гетто. Об этом говорит и Борис Брук:

- Может быть, мы прямо сейчас стоим на чьей-то могиле... Вот, неподалеку снесли деревянный дом 1925 года. А во дворе было кладбище тех, кто был расстрелян и умер в гетто.



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Первые убийства евреев в Бресте начались с конца июня, фактически сразу после оккупации. Только 28-29 июня гитлеровцы вывезли за город и расстреляли от 4 до 5 тысяч евреев. Согласно историческим документам, при переписи и паспортизации населения города, которую проводили оккупационные власти на 1941 год в Бресте из 51 тысячи жителей 18 тысяч составляли евреи. В Брестском гетто оккупанты размещали не только евреев города, но и жителей его окрестностей.