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Когда появится «белорусская Tesla» и как по-умному перерабатывать отходы: какие задачи ставит Президент Беларуси перед учёными
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии профессионального праздника ученых по традиции вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. Почти двум десяткам человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый из них внес свой вклад в развитие белорусской науки. И оценить этот вклад в полной мере еще только предстоит: именно ученые должны будут ответить на беспрецедентные по сложности и многомерности современные вызовы, уверен Президент.
И опять-таки по традиции церемония вручения – не столько официальное мероприятие, сколько доверительная беседа в непринужденной обстановке. Здесь из уст главы государства можно услышать и похвалу, и критику, и напутствия, и стратегические цели, решать которые – всей страной. На встрече побывала и наша корреспондент Ольга Коршун. Подробности – в ее репортаже.
Сергей Байко, доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ, доктор медицинских наук:
Пожалуй, это единственная особенность Димы. В остальном он ничем не отличается от сверстников. Учится в школе, мечтает стать программистом. Мальчику имплантировали почку в 2010-м. Ему действительно повезло: первую подобную операцию в нашей стране провели всего двумя годами ранее. До этого белорусские врачи прошли большой и сложный путь. Впрочем, выбора у них не было – на кону стояли десятки детских жизней.
Сергей Байко:
За последние 10 лет наши врачи показали, что называется, высший пилотаж в медицине. Кроме сложнейших операций по пересадке органов внесли изменения в стандартные протоколы лечения – это минимизирует побочные эффекты. А еще научились ловить болезнь на самой ранней стадии.
Сергей Байко:
Залог здоровья пациентов – симбиоз науки и практики, считает Сергей Байко. В профессии он 20 лет. Сегодня через его руки проходят самые сложные случаи. Кстати, о медицине никогда даже не мечтал. На дипломе врача настояли родители и не ошиблись. На неделе доктор Байко получил еще один диплом – научный. Уже из рук главы государства.
Президент каждый год лично вручает дипломы докторов наук и аттестаты профессоров. Таких людей в нашей стране, да и в мире, единицы. Современные мыслители и новаторы. Пообщаться с ними – значит во многом заглянуть в будущее.
Наталья Конопля, заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, доктор медицинских наук:
Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии НАН Беларуси, профессор:
В среднем в год в Беларуси докторами наук становятся около 50 исследователей. А с 1996-го звание профессора получили примерно 2000 соискателей. Много это или мало – вопрос скорее риторический. Да и упор в этом деле скорее делают не на количество, а на качество исследований.
Ольга Коршун, корреспондент:
Кстати, диссертации различаются по объему. Самые объемные исследования обычно у историков, краткостью отличаются физики и математики. Но в целом это весомый вклад для будущих разработок, которые внедрят в производство и в нашу жизнь. Что ж, нам остается только ждать этого момента.
Чтобы ожидание не слишком затянулось, Президент ориентирует ученых не погружаться в мир научной фантастки и работать над тем, что сейчас действительно актуально для страны. К примеру, над переработкой вторсырья – свежие идеи здесь точно не помешают. В разных странах из переработанного мусора делают ручки, бумагу и даже одежду.
Идеи есть, их надо реализовывать. К примеру, ученый Ровин создал уникальную технологию переработки металлоотходов. Инновационная разработка позволит каждый год возвращать в оборот до 200 тысяч тонн стали. Примерно столько же металла требуется для строительства одного из самых высоких зданий в мире.
Сергей Ровин, заведующий кафедрой «Машины и технология литейного производства» БНТУ, доктор технических наук:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Александр Лукашенко:
Бывает так, что наука и реальный сектор друга не слышат друг друга. Возможно, наладить контакт поможет ведущих отоларинголог страны? Людмила Макарина-Кибак не один год возглавляла соответствующий РНПЦ и уж точно знает возможности нашей медицины в этой сфере.
Нестандартных решений требует еще один революционный проект – создание первого отечественного электромобиля.
Экспериментальный образец уже готов. Но далеко на нем не уедешь: зарядки хватает всего на 250 километров, в то время как прямые конкуренты уже давно ушли вперед.
Александр Лукашенко:
Пора набирать обороты. А чтобы дело пошло быстрее, нашему электрокару нужна мощная батарея. Ученые разработали такой накопитель на графеновой основе. Сейчас он проходит испытания. Это значительно удешевит инновационное авто и придаст ускорение всей отрасли. Вскоре в линейке электротранспорта появятся велосипед, скутер и мотоцикл. Некоторые новинки есть даже в гараже у Президента. Но глава государства призывает ученых посмотреть на вопрос еще шире.
Александр Лукашенко:
Вместо солярки и бензина – электромобили. И такая была поставлена задача Академии наук. Вы выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге и так далее? Чтобы свое было.
То, что вы из Китая привезли – сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний – это хорошо. Хорошая вещь, я постоянно перемещаюсь, где только можно, на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная! Но это китайская.
Еще один проект готов набрать скорость. Анна Кривошеева докторскую диссертацию посвятила изучению дихалькогенидов. Несмотря на сложное название, с этими элементами знаком каждый из нас. На их основе создают микросхемы, которыми буквально напичканы все электроприборы. Новые свойства дихалькогенидов сделают наши гаджеты одновременно меньше и мощнее.
Анна Кривошеева, старший научный сотрудник центра 4.11 «Наноэлектроники и новых материалов» БГУИР, доктор физико-математических наук:
На встрече во Дворце Независимости обсуждали, как сохранить лес и уберечь деревья от вредителей – как никогда актуальная тема. В этом деле уже испробовали много способов, но ни один пока не показал свою эффективность. В этом случае Александр Лукашенко посоветовал ученым обратиться к старым, дедовским методам борьбы с вредителем. В целом без преемственности в науке – никуда.
– Вас назвалі студэнты самым патрабавальным выкладчыкам. Не крыўдзіцеся?
Профессор Дасаева не один десяток лет делится своим опытом с молодым поколением. Известный литературовед, критик и ученый преподает на факультете журналистики. Пришла в университет как преподаватель белорусской литературы, а сегодня исследует и журналистику. По этой специальности защитила докторскую. Но что помогает профессору оставаться в тренде – преподавательском и научном?
Татьяна Дасаева, профессор, доктор филологических наук:
Наверное, в этом и есть универсальный секрет успеха: всегда двигаться вперед, хотя это непросто. Перед нашими учеными стоят задачи с повышенной сложностью – как побороть смертельные недуги, сохранить уникальный лес и разгадать тайны Вселенной. Пока в нашей стране есть такие люди, есть и вполне реальные перспективы претворить в жизнь те проекты, которые сегодня еще кажутся научной фантастикой.
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Когда появится «белорусская Tesla» и как по-умному перерабатывать отходы: какие задачи ставит Президент Беларуси перед учёными
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии профессионального праздника ученых по традиции вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и...
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