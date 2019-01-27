В этом году на Гродненщине отремонтируют около 250 километров дорог

В нынешнем году КУП «Гроднооблдорстрой» планирует отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог.





Предприятие в прошлом году в рамках реализации Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы провело капитальные и текущие ремонты 264 километров местных автодорог и 76 погонных метров мостов.

– Наиболее значимыми для нас были работы по благоустройству Ивья, где праздновали областные «Дажынкі», – рассказывает генеральный директор КУП «Гроднооблдорстрой» Дмитрий Волкович. – Выполнено работ более чем на полтора миллиона рублей. Отремонтировали три улицы, капитально обновили мост через реку Ивенка.





Большие объемы работ по расширению проспекта Индустриального до четырех полос выполнены в Сморгони. Там полностью переустроены проезжая часть, тротуары, освещение. «Гроднооблдорстрой» пришел на помощь участникам реконструкции автодороги М6. Трудились на восстановлении путепровода через железную дорогу на развязке Лида-Минойты. Более миллиона рублей освоено на устройстве площадок и проездов на АЭС в Островце и благоустройстве в райцентре нового стадиона. В рамках реализации трансграничного проекта началась модернизация двух местных дорог: Гродно-Сопоцкин от деревни Ратичи и Свяцк-Василевичи-Осташа-Кадыш в направлении Августовского канала.

В нынешнем году финансирование местных автодорог области планируется в объеме 51 111,2 тысяч рублей. Привлекаются такие источники финансирования, как местный бюджет, субвенции из республиканского дорожного фонда, а также кредитные средства.

По предварительным перечням объектов, в текущем году планируется отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог. КУП «Гроднооблдорстой» выполнит ремонт гравийного покрытия дорог общей протяженностью 27 километров. На 138 километрах будет устроено или отремонтировано асфальтобетонное покрытие. Выполнят работы по устройству защитных слоев по технологии «поверхностная обработка» и «Сларри Сил» общей протяженностью 80 километров.





Как сообщил Дмитрий Волкович, перечни объектов согласованы с районными исполнительными комитетами. Приоритетными являются объекты, включенные в Госпрограмму как местные автодороги, требующие первоочередного ремонта. Будут приведены в порядок выезды с местных дорог, выходящих на автомагистрали республиканского значения, по которым поедут гости на II Европейские игры в Минск . Также при формировании перечней в рамках выделенного финансирования по возможности учитывались обращения, поступающие от граждан и предприятий.



