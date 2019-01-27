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Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию — Лукашенко

27.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию — Лукашенко

Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию и доказала, что может это сделать на высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию в «Минск-Арене», передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катаниюБеларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию — Лукашенко

В торжественной церемонии закрытия турнира приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Глава государства отметил, что любители спорта, наблюдая за выступлением фигуристов на чемпионате Европы в Минске, даже позабыли о других крупных соревнованиях: турнире «Большого шлема» в Австралии, этапе Кубка мира по биатлону в Италии, чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции.

«Мы забыли обо всем! И что теперь, когда вы уедете? — спросил Александр Лукашенко. — Я полагаю, вы, особенно белорусы, поняли, к чему я клоню. Та атмосфера, которая была на «Минск-Арене», то «больное» состояние (в хорошем смысле) нашего белорусского общества в эту неделю. Мы заслужили (я обращаюсь к организаторам), мы доказали, что можем принять чемпионат мира».

От имени белорусов и гостей столицы Президент поблагодарил Международную федерацию конькобежного спорта за то, что доверили Беларуси впервые в ее суверенной истории провести чемпионат Европы. «Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я обещаю, что вы не пожалеете», — заверил глава государства.-0-

«Не хоккеисты самые мужественные люди, а они» — Лукашенко вышел на лед с именитыми фигуристамиБеларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию — Лукашенко

Глава государства вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Причем Президент тоже стал на коньки.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию и доказала, что может это сделать на высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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