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Александр Куль: «Схематичный баскетбол – это баскетбол прошлого века»
Новости Беларуси. В гостях студии программы «Неделя спорта» на СТВ один из самых знаменитых в прошлом белорусских баскетболистов – Александр Куль.
«Лотерея не сработала»: Александр Куль о легионерах «Цмоков»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Александр Куль, баскетбольный эксперт:
Но я знаю, что один из моментов, который неудачно сложится в этом сезоне – это подбор легионеров. К сожалению, бюджет клуба не такой, как у ЦСКА, «Жальгириса» и других клубов, которые могут позволить себе уже в предсезонке выбирать лучших из лучших, оплачивать их контракты. «Цмокам» же приходится находить оптимальное соотношение цена/качество и надеяться, что клуб получит достойного игрока.
В этом сезоне не совсем угадали. Лотерея не сработала. Как обычно, не хватает у нас белорусских игроков. Да, сейчас состав омолодился, ребята, которые проводят больше времени на площадке, моложе, у них большее рвение. Но все-таки иногда не хватает опыта.
Ярослав Писаренко:
Александр Куль:
Александр Куль о замене тренера «Цмоков»: уже должна быть химия внутри коллектива немножко другая
Юлия Вороненок, СТВ:
Александр Куль:
Ростислава Вергуна я давно знаю, в свое время даже поиграли вместе, пару лет назад даже поработали вместе в одной команде. Он, пускай и молодой, но, я считаю, очень понимающий тренер, стремящийся к большим достижениям. Независимо от того, как у него пройдет этот сезон, я считаю, у него большое будущее. Есть люди, у которых есть предрасположенность к чему-то. Вот у Ростислава расположенность к тому, чтобы работать с людьми, чтобы руководить командой. Даже Игорь Грищук, который в свое время был на посту главного тренера в «Цмоках», готовил Вергуна впоследствии занять эту должность – в «Цмоках» или каком-нибудь другом клубе.
«Я уверен, что Вергун сделает все возможное, чтобы улучшить результат»
Ярослав Писаренко:
Александр Куль:
То есть это команда, которую не ты набирал. Работать нужно с минимальными изменениями, потому что есть наработанные схемы, есть налаженные связи внутри команды. Какие-то комбинации, стратегия, тактика. То есть нужно не разрушить то хорошее, вычленить, что не получается, и получить какой-то результат. Учитывая, что смена состава произошла во время серии таких игр, как «Химки», ЦСКА, «Уникс». Понятно, что это команды немножко нашего уровня, и есть немножко такая фора психологическая, что мы, конечно, будем пытаться сделать все лучшее, и в такой расслабленной ситуации может и получится лучшая игра. Но, опять же, даже против сильного соперника все ожидают хорошей игры.
Я уверен, что Вергун сделает все возможное, чтобы улучшить результат. Но я очень надеюсь, что эта позиция сохранится за ним на следующий сезон. Он сможет собрать команду под себя, под свою стратегию этим летом, и тогда можно с большим оптимизмом смотреть в будущий сезон.
Юлия Вороненок:
Александр Куль:
Простая логика: если он играет и показывает хороший результат, команде легче играть. Если нет – его позицию приходится подхватывать кому-то из других. И не всегда есть человек, который может выйти на его позицию. Потому что, опять же, сейчас середина сезона, и, пускай каких-то больших травм не было, я слышал, есть мелкие травмы, которые не позволяют использовать всю обойму игроков. У нас все ключевые игроки, и короткая скамейка – один из наших проблемных моментов.
Ярослав Писаренко:
Александр Куль:
Юлия Вороненок:
Александр Куль:
Болельщикам «Цмоков» в будущем ждать в первую очередь интересного баскетбола
Ярослав Писаренко:
Александр Куль:
Схематичный баскетбол – это баскетбол прошлого века. Сейчас все у нас развивается, все улучшается, и сейчас более ценятся игроки, которые умеют думать, оценивать и принимать собственное решение. Если игрок ломает комбинацию, он делает это обоснованно. Тяжело будет полностью это поменять на переправе, но шаг за шагом, понемножку Ростислав с этим справится. Будем наблюдать, будем болеть.
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Новости Беларуси. В гостях студии программы «Неделя спорта» на СТВ один из самых знаменитых в прошлом белорусских баскетболистов – Александр Куль. «Лотерея не...
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