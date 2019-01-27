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Власти хотели за 2018 год поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Но заметно не дотянули. Почему?
Власти
В декабре прошлого года средний размер назначенных пенсий составил 381,2 рубля. Это в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. При этом средняя пенсия в декабре составила 34,2% от средней зарплаты по стране. Для сравнения: в ноябре этот показатель после очередного повышения пенсий был на уровне 38,4%, а в октябре — 36,4%.
Однако в декабре заметно выросли средние заработки, а повышения пенсий не произошло. Так, средние заработки декабрьские заработки
К примеру, у сентябре прошлого года в целом по стране соотношение пенсий к средним зарплатам
Не дотягивали до «заветных» 40% в Минской (37,8%). Ниже всего этот показатель был как раз в Минске — 29,3%.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Напомним, за 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с
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Власти хотели за 2018 год поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Но заметно не дотянули. Почему?
Власти планировали в 2018 году поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Однако по факту до этого показателя заметно не дотянули, планы...
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