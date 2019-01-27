Власти хотели за 2018 год поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Но заметно не дотянули. Почему?

Власти планировали в 2018 году поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Однако по факту до этого показателя заметно не дотянули, планы пришлось перенести на нынешний год. Почему так произошло?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В декабре прошлого года средний размер назначенных пенсий составил 381,2 рубля. Это в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. При этом средняя пенсия в декабре составила 34,2% от средней зарплаты по стране. Для сравнения: в ноябре этот показатель после очередного повышения пенсий был на уровне 38,4%, а в октябре — 36,4%.

Однако в декабре заметно выросли средние заработки, а повышения пенсий не произошло. Так, средние заработки декабрьские заработки составили 1 115,3 рубля (в ноябре — 994 рубля). При этом в Минске в прошлом месяце в среднем зарабатывали больше 1500 рублей. Именно столица во многом портит статистику по росту пенсий к средней зарплате.

К примеру, у сентябре прошлого года в целом по стране соотношение пенсий к средним зарплатам было на уровне 37,8%. В отдельных регионах в сентябре удалось выйти на запланированные 40%, среди них — Брестская и Могилевская области (41,1%), Гродненская и Гомельская (41,7%), Витебская (43,4%).

Не дотягивали до «заветных» 40% в Минской (37,8%). Ниже всего этот показатель был как раз в Минске — 29,3%.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала , что по итогам 2019 года средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам, составит 411 рублей. В этом году планируется поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Для выхода на такое соотношение пенсии в этом году должны вырасти не менее чем на 14%.

Напомним, за 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с 1 ноября , 1 августа и 1 мая .