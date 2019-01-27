В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию

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Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию"/>

В Минске красочным гала-представлением 27 января завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии закрытия турнира приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

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"Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я обещаю, что вы не пожалеете", - заверил глава государства.

На континентальном форуме золотые награды в одиночном катании завоевали россиянка Софья Самодурова и Хавьер Фернандес из Испании, для которого золотая медаль континентального форума стала седьмой в карьере. Именитый фигурист после выступления в Минске заявил о завершении карьеры.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись также спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции. А в состязаниях фигуристов в танцах на льду не было равных другому дуэту из этой страны Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Белорусские атлеты наиболее высокий результат показали в танцах на льду. Дуэт Анна Кубликова и Юрий Гулицкий расположились на 18 строчке итогового протокола. Судьи оценили их выступление в 147,51 балла.