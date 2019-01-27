Инновационный проект экономичного мотора набирает обороты





В ходе реализации проекта по созданию принципиально нового, экономичного двигателя внутреннего сгорания белорусским инженерам удалось добиться более значимых результатов, чем ожидалось изначально.

Как уже писал "Ежедневник" , белорусские разработчики приступили к конструированию нового двигателя внутреннего сгорания. Оказалось, что предварительные расчеты об экономии до 30-35% топлива без потери мощности, были слегка пессимистичны. На самом деле, уже сегодня белорусские инженеры говорят, что добиться можно будет значительно большего. Более подробно о развитии проекта "Ежедневнику" рассказали автор изобретения Павел Шаплыко и инженер-конструктор Алексей Казанцев.

- Как и где идет реализация вашего проекта, что планируется создать?

- Проект реализуется в "Сколково" и заключается в создании эффективного мотора, с низким расходом топлива и высоким крутящим моментом. Этого можно будет добиться благодаря новой запатентованной кинематической схеме привода ( см. демонстрационный ролик ).

Уже сегодня предварительные исследования и расчеты электронного прототипа не только подтверждают ранее заявленные показатели двигателя, но и свидетельствуют о возможности их дальнейшего увеличения.





- Увеличения по какому параметру, можно ли какой-то конкретный пример привести?

- К примеру, в автомобиле Toyota Yaris ( см. таблицу ), серийный двигатель объемом 1,0 литр может быть заменен двигателем с объемом 600 куб. см. с сохранением мощности, а, соответственно и динамичности автомобиля, но со значительным улучшением его экономичности и экологичности.

В плане сокращения расхода топлива, новый мотор даст огромную экономию для автомобилистов, а это касается каждого из нас. Новый мотор также значительно снизит негативное воздействие автомобилей на окружающую среду, особенно в городах.

- Помимо экономичности есть еще положительные моменты для автомобилестроения есть в вашей разработке?

- Потребляя до 40% меньше топлива и сохраняя при этом мощность, новый двигатель имеет вдвое сниженную частоту вращения и вдвое увеличенный крутящий момент. Это позволит в значительной степени упростить трансмиссии перспективных автомобилей.

- Вы сейчас активно ищете инвесторов. Чего вы ожидаете от них и что обещаете?

- Для инвесторов предлагаем долевое участие ( см. презентацию ) в международном инновационном и инвестиционном проекте " Мотор - Зеленый Муравей ".

Рост капитализации компании-разработчика уже в ближайшее время оценивается как многократный, что, соответственно, повлечет и рост стоимости вложений.

Команда проекта приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству партнеров – инжиниринговые, производственные и маркетинговые компании, конструкторов и технологов ДВС, имеющих серьезный опыт, а также специалистов фрилансеров, видящих себя в реализации нашего проекта. Иновационный проект по конструированию "революционного" мотора успешно развивается и вызывает живой интерес у моторостроителей.

- Каковы ваши следующие шаги?

- Впереди виртуальные и стендовые подтверждения мощностных и экономических показателей нового мотора. Это сразу же даст ему путевку в жизнь, потому как "старый добрый ДВС", просто не сможет выдержать конкуренции с мотором нового поколения. Тут кто первый успеет вступить в проект, тот и будет в будущем диктовать рынку автомобилестроения свои условия.