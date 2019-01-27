ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы вспоминают жертв Холокоста

28.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня День памяти жертв Холокоста. 74 года назад советская армия освободила лагерь смерти «Освенцим», где нацисты уничтожили более полутора миллионов человек. В Беларуси в годы Великой Отечественной войны погибли более 800 тысяч евреев. Минское гетто было одним из самых крупных в Европе. Лишь немногим удалось бежать оттуда. Белорусы их прятали в своих домах, рискуя жизнью, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Это – один из немногих уцелевших домов Минского гетто. Сейчас здесь находится Историческая мастерская. На стенах – имена тех, кому не удалось выжить, и фотографии военного времени. Яков Кравчинский часто приходит сюда рассказать молодежи о своем детстве. Ему, тогда 10-летнему мальчишке, удалось бежать, а годовалый младший брат погиб.

«Год и три дня было. Невозможно было его спрятать. Он еще не понимал, что нужно вести себя тихо в «малине». А после уже никого не осталось», – говорит бывший узник гетто.

«Малиной» называли схрон – убежище в стене, погребе или под полом. Без него было не выжить. Шесть свечей в меноре зажигают в память о шести миллионах евреев, которых уничтожили во время Холокоста. Четверть из них – дети. Жертв геноцида сегодня вспоминают во всем мире. Именно в этот день в 1945 году освободили лагерь «Освенцим».

«Создав единую дату, мы говорим о том, что весь мир не только помнит о потерях, о погибших, а еще сделает все, чтобы это не повторилось. По крайней мере, все что будет в силах каждого», – говорит главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в республике Григорий Абрамович.

Минское гетто занимало почти полсотни улиц и переулков. За два года существования через него прошли больше 100 тысяч евреев как из Беларуси, так и из Западной Европы.

Среди тех, кто сегодня принес к мемориалу, поминальные свечи – Валентина Панько с сестрой. Их отец был попечителем двух детских домов. Еврейским мальчикам и девочкам он давал славянские имена, при проверках подменял их белорусскими детьми. Тем, кто спасал людей – иногда ценой своей жизни, позже давали звание «праведник мира».

«Все дети были сохранены, все дети были здоровы. И после войны остались жить в Минске», – говорит жительница Минска Валентина Панько.

Имена белорусов, которые потеряли свою жизнь, спасая чужую, увековечили на Аллее праведников. Она расположена рядом с «Ямой» – первым в Советском Союзе памятником погибшим евреям.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в годы Великой Отечественной войны погибли более 800 тысяч евреев. Минское гетто было одним из самых крупных в Европе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инновационный проект экономичного мотора набирает обороты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика