Белорусы вспоминают жертв Холокоста

Сегодня День памяти жертв Холокоста . 74 года назад советская армия освободила лагерь смерти «Освенцим», где нацисты уничтожили более полутора миллионов человек. В Беларуси в годы Великой Отечественной войны погибли более 800 тысяч евреев. Минское гетто было одним из самых крупных в Европе. Лишь немногим удалось бежать оттуда. Белорусы их прятали в своих домах, рискуя жизнью, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Это – один из немногих уцелевших домов Минского гетто. Сейчас здесь находится Историческая мастерская. На стенах – имена тех, кому не удалось выжить, и фотографии военного времени. Яков Кравчинский часто приходит сюда рассказать молодежи о своем детстве. Ему, тогда 10-летнему мальчишке, удалось бежать, а годовалый младший брат погиб.

«Год и три дня было. Невозможно было его спрятать. Он еще не понимал, что нужно вести себя тихо в «малине». А после уже никого не осталось», – говорит бывший узник гетто.

«Малиной» называли схрон – убежище в стене, погребе или под полом. Без него было не выжить. Шесть свечей в меноре зажигают в память о шести миллионах евреев, которых уничтожили во время Холокоста. Четверть из них – дети. Жертв геноцида сегодня вспоминают во всем мире. Именно в этот день в 1945 году освободили лагерь «Освенцим».

«Создав единую дату, мы говорим о том, что весь мир не только помнит о потерях, о погибших, а еще сделает все, чтобы это не повторилось. По крайней мере, все что будет в силах каждого», – говорит главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в республике Григорий Абрамович.

Минское гетто занимало почти полсотни улиц и переулков. За два года существования через него прошли больше 100 тысяч евреев как из Беларуси, так и из Западной Европы.

Среди тех, кто сегодня принес к мемориалу, поминальные свечи – Валентина Панько с сестрой. Их отец был попечителем двух детских домов. Еврейским мальчикам и девочкам он давал славянские имена, при проверках подменял их белорусскими детьми. Тем, кто спасал людей – иногда ценой своей жизни, позже давали звание «праведник мира».

«Все дети были сохранены, все дети были здоровы. И после войны остались жить в Минске», – говорит жительница Минска Валентина Панько.

Имена белорусов, которые потеряли свою жизнь, спасая чужую, увековечили на Аллее праведников. Она расположена рядом с «Ямой» – первым в Советском Союзе памятником погибшим евреям.