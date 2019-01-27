ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где на Волковыщине отремонтируют дороги

28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Где на Волковыщине отремонтируют дороги

В нынешнем году КУП «Гроднооблдорстрой» планирует отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог.

По предварительным перечням объектов, в текущем году планируется отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог. КУП «Гроднооблдорстой» выполнит ремонт гравийного покрытия дорог общей протяженностью 27 километров. На 138 километрах будет устроено или отремонтировано асфальтобетонное покрытие. Выполнят работы по устройству защитных слоев по технологии «поверхностная обработка» и «Сларри Сил» общей протяженностью 80 километров.

В нынешнем году финансирование местных автодорог области планируется в объеме 51 111,2 тысяч рублей. Привлекаются такие источники финансирования, как местный бюджет, субвенции из республиканского дорожного фонда, а также кредитные средства, сообщает Гродненская правда.

Как сообщил Дмитрий Волкович, перечни объектов согласованы с районными исполнительными комитетами. Приоритетными являются объекты, включенные в Госпрограмму как местные автодороги, требующие первоочередного ремонта. Будут приведены в порядок выезды с местных дорог, выходящих на автомагистрали республиканского значения, по которым поедут гости на II Европейские игры в Минск. Также при формировании перечней в рамках выделенного финансирования по возможности учитывались обращения, поступающие от граждан и предприятий.

В Волковысском и прилегающих районах отремонтируют следующие участки местных дорог:  

4,8 км дороги Кремяница – Волковыск, км 5,3-8,1

1 км дороги Россь – Боболово – Репля, км 9,4 – 10,4

3,5 км дороги Волковыск – Плебановцы – Дубовцы, км 5,5 – 9,0

1,2 км дороги Субочи – Шандры, км 4,5 – 5,7   

 

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 

 

Какие дорогие отремонтируют в новом году

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году КУП «Гроднооблдорстрой» планирует отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы вспоминают жертв Холокоста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика