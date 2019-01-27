Где на Волковыщине отремонтируют дороги





В нынешнем году КУП «Гроднооблдорстрой» планирует отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог.

По предварительным перечням объектов, в текущем году планируется отремонтировать порядка 245 километров местных автомобильных дорог. КУП «Гроднооблдорстой» выполнит ремонт гравийного покрытия дорог общей протяженностью 27 километров. На 138 километрах будет устроено или отремонтировано асфальтобетонное покрытие. Выполнят работы по устройству защитных слоев по технологии «поверхностная обработка» и «Сларри Сил» общей протяженностью 80 километров.

В нынешнем году финансирование местных автодорог области планируется в объеме 51 111,2 тысяч рублей. Привлекаются такие источники финансирования, как местный бюджет, субвенции из республиканского дорожного фонда, а также кредитные средства, сообщает Гродненская правда.

Как сообщил Дмитрий Волкович, перечни объектов согласованы с районными исполнительными комитетами. Приоритетными являются объекты, включенные в Госпрограмму как местные автодороги, требующие первоочередного ремонта. Будут приведены в порядок выезды с местных дорог, выходящих на автомагистрали республиканского значения, по которым поедут гости на II Европейские игры в Минск. Также при формировании перечней в рамках выделенного финансирования по возможности учитывались обращения, поступающие от граждан и предприятий.

В Волковысском и прилегающих районах отремонтируют следующие участки местных дорог:

4,8 км дороги Кремяница – Волковыск, км 5,3-8,1

1 км дороги Россь – Боболово – Репля, км 9,4 – 10,4

3,5 км дороги Волковыск – Плебановцы – Дубовцы, км 5,5 – 9,0

1,2 км дороги Субочи – Шандры, км 4,5 – 5,7

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