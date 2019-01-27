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Эволюция и христианство

28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Эволюция и христианство

О христианском понимании эволюции 24 января с учащимися СШ № 3 г. Волковыска провел беседу клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан и студент Института теологии БГУ Егор Черепок. Отец Александр и Егор объяснили школьникам, что первые Библия писалась языком мифов, что не следует в ней все понимать буквально. Например, это касается темы шести дней творения. Егор пояснил, что значит сотворение человека по образу и подобию Божию.

Эволюция и христианство

В конце гости подытожили, что у христианства нет никаких противоречий с эволюцией.  В Библии не описано в подробностях как Бог создавал вселенную. Для верующего достаточно знать, Кем она была создана и что человек – это венец творения. Ученые же пытаются познать, как Бог создавал мир, а верующие и без этих знаний хорошо себя чувствуют. Для нас христиан намного важнее знать, для чего создал нас Бог. Сотворение мира – это проявление Божественной любви. Человек был создан для того, чтобы быть счастливым, и этим счастьем наслаждался целую вечность.

Эволюция и христианство

Егор Черепок

 

 

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О христианском понимании эволюции 24 января с учащимися СШ № 3 г. Волковыска провел беседу клирик Свято-Петро-Павловского собора...
 
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