Эволюция и христианство





О христианском понимании эволюции 24 января с учащимися СШ № 3 г. Волковыска провел беседу клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан и студент Института теологии БГУ Егор Черепок. Отец Александр и Егор объяснили школьникам, что первые Библия писалась языком мифов, что не следует в ней все понимать буквально. Например, это касается темы шести дней творения. Егор пояснил, что значит сотворение человека по образу и подобию Божию.





В конце гости подытожили, что у христианства нет никаких противоречий с эволюцией. В Библии не описано в подробностях как Бог создавал вселенную. Для верующего достаточно знать, Кем она была создана и что человек – это венец творения. Ученые же пытаются познать, как Бог создавал мир, а верующие и без этих знаний хорошо себя чувствуют. Для нас христиан намного важнее знать, для чего создал нас Бог. Сотворение мира – это проявление Божественной любви. Человек был создан для того, чтобы быть счастливым, и этим счастьем наслаждался целую вечность.





Егор Черепок

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