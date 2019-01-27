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3 совета для водителей, которым не учат в автошколах

28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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3 совета для водителей, которым не учат в автошколах

Чтобы безопасно управлять автомобилем и чувствовать себя уверенно на дороге, недостаточно одного лишь знания правил дорожного движения. Есть еще и другие правила, которым обычно не учат в автошколах. Их либо получают с опытом, либо слушая советы опытных водителей. 

1. Отрегулируйте правильно водительское сидение

Правильная посадка за рулем - это крайне важно. Не стоит пренебрегать собственной безопасностью, потому что в некоторых ситуациях даже неудобная поза может привести к катастрофе. 

С точки зрения безопасности, правильно за рулем сидеть так: 


В этой позе нет нагрузки на спину, водитель меньше утомляется во время длительных поездок. А в аварийной ситуации полусогнутые колени и локти могут смягчить травму при столкновении.

Неправильная посадка: спинка отрегулирована плохо, тело водителя завалилось назад, а руки будто держатся за руль, а не удерживают его в руках. Водитель слишком далеко от руля и педалей. 

Безопасная поза  - это согнутые колени и локти. Сперва подгоните сидение по высоте, разместите правую ногу на тормозе, а левой выжмите педаль сцепления. В машинах с автоматической коробкой передач поставьте левую ногу на полочку). Сдвинув сидение немного вперед, вы найдете правильный изгиб коленей и локтей. 
Должна получиться такая поза:

Осталось настроить спинку. Распрямите немного ноги, сильно упираясь в пол и педали. Тело не должно двигаться вверх по спинке. Правильная та посадка, при которой корпус не заваливается вперед или назад. 

И в самом конце надо найти верное положение рулевой колонки: 

Между ногами и рулевым колесом легко должна поместиться ладонь ребром.

Вытяните руку. Если запястье коснулось верхней точки рулевого колеса, расстояние выбрано правильно. 

Проверьте себя:

 

2. Внимание на тормозные шланги!

 

Обязательно следите за вашей тормозной системой! 
- Слушайте звуки при торможении
- Проверяйте пульсацию педали тормоза. Она допустима только во время работы ABS
- Проверяйте, не ведет ли в сторону машину при нажатии на тормоз
- Проверьте внутреннюю сторону колеса на следы утечки тормозной жидкости. 

В идеале, не допускать перечисленных признаков наличия неисправности. Следите за тормозными колодками и шлангами. Даже маленькая трещинка на шланге может оставить вас без тормозов. Представьте, если это случится перед пешеходным переходом!

Проверяйте исправность тормозных шлангов прощупыванием. Если они твердые и трескаются при сгибании, срочно меняйте их. Шланги должны оставаться полностью сухими. .

 

3. Не отрывайте пятку, при смене педали газа на педаль тормоза 

Чтобы педаль не вылетела из-под стопы, придерживайтесь этого совета. Но к сожалению, следовать ему могут лишь те, у кого средний и большой размер ноги. Но есть небольшой секрет и для тех, у кого маленькие ножки: переставляйте ногу между педалями с пятки на пятку. 

На дороге чаще прислушивайтесь к советам опытных водителей. И не забывайте о базовом принципе поведения на дорогах: уважать друг друга. Ведь только так вы сможете избежать аварийных ситуаций и долгие годы водить машину в безопасности. 

 
 
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