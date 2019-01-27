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3 совета для водителей, которым не учат в автошколах
28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
Чтобы безопасно управлять автомобилем и чувствовать себя уверенно на дороге, недостаточно одного лишь знания правил дорожного движения. Есть еще и другие правила, которым обычно не учат в автошколах. Их либо получают с опытом, либо слушая советы опытных водителей.
1. Отрегулируйте правильно водительское сидение
Правильная посадка за рулем - это крайне важно. Не стоит пренебрегать собственной безопасностью, потому что в некоторых ситуациях даже неудобная поза может привести к катастрофе.
С точки зрения безопасности, правильно за рулем сидеть так:
Неправильная посадка: спинка отрегулирована плохо, тело водителя завалилось назад, а руки будто держатся за руль, а не удерживают его в руках. Водитель слишком далеко от руля и педалей.
Безопасная поза - это согнутые колени и локти. Сперва подгоните сидение по высоте, разместите правую ногу на тормозе, а левой выжмите педаль сцепления. В машинах с автоматической коробкой передач поставьте левую ногу на полочку). Сдвинув сидение немного вперед, вы найдете правильный изгиб коленей и локтей.
Осталось настроить спинку. Распрямите немного ноги, сильно упираясь в пол и педали. Тело не должно двигаться вверх по спинке. Правильная та посадка, при которой корпус не заваливается вперед или назад.
И в самом конце надо найти верное положение рулевой колонки:
Между ногами и рулевым колесом легко должна поместиться ладонь ребром.
Вытяните руку. Если запястье коснулось верхней точки рулевого колеса, расстояние выбрано правильно.
Проверьте себя:
2. Внимание на тормозные шланги!
Обязательно следите за вашей тормозной системой!
В идеале, не допускать перечисленных признаков наличия неисправности. Следите за тормозными колодками и шлангами. Даже маленькая трещинка на шланге может оставить вас без тормозов. Представьте, если это случится перед пешеходным переходом!
Проверяйте исправность тормозных шлангов прощупыванием. Если они твердые и трескаются при сгибании, срочно меняйте их. Шланги должны оставаться полностью сухими. .
3. Не отрывайте пятку, при смене педали газа на педаль тормоза
Чтобы педаль не вылетела из-под стопы, придерживайтесь этого совета. Но к сожалению, следовать ему могут лишь те, у кого средний и большой размер ноги. Но есть небольшой секрет и для тех, у кого маленькие ножки: переставляйте ногу между педалями с пятки на пятку.
На дороге чаще прислушивайтесь к советам опытных водителей. И не забывайте о базовом принципе поведения на дорогах: уважать друг друга. Ведь только так вы сможете избежать аварийных ситуаций и долгие годы водить машину в безопасности.
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Чтобы безопасно управлять автомобилем и чувствовать себя уверенно на дороге, недостаточно одного лишь знания правил дорожного...
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