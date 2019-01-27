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Польша выделит 500 тысяч долларов на развитие туризма в Беларуси
28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
24 января министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор подписали проектный документ «Поддержка предпринимательства в сфере туризма на местном уровне в Республике Беларусь».
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В рамках проекта планируется ряд мероприятий для повышения квалификации представителей сектора туризма в области туристического менеджмента и гостеприимства, проведение экспертной оценки туристического потенциала пилотных районов, проведение информационных кампаний по продвижению туробъектов.
Программу с бюджетом 500 тысяч долларов для проекта финансирует Министерство иностранных дел Польши,
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24 января министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и исполняющий обязанности постоянного представителя...
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