Польша выделит 500 тысяч долларов на развитие туризма в Беларуси





24 января министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор подписали проектный документ «Поддержка предпринимательства в сфере туризма на местном уровне в Республике Беларусь».

Как сообщает Министерство спорта и туризма Беларуси, проект будет осуществляться в четырех районах Беларуси – Миорском, Браславском, Гродненском и Мядельском. В рамках проекта планируется развивать новые и туристические продукты и услуги, повышать конкурентноспособность уже существующих, а также содействовать росту новых рабочих мест в туристической отрасли.

В рамках проекта планируется ряд мероприятий для повышения квалификации представителей сектора туризма в области туристического менеджмента и гостеприимства, проведение экспертной оценки туристического потенциала пилотных районов, проведение информационных кампаний по продвижению туробъектов.

Программу с бюджетом 500 тысяч долларов для проекта финансирует Министерство иностранных дел Польши, сообщает Белорусы и рынок.

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