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Чего ждут, кого коснётся и как будет работать? Разбираемся в тонкостях проекта закона о госслужбе
Новости Беларуси. Оптимизация государственного аппарата. Этот эволюционный процесс идет в стране уже несколько лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В цифрах изменилось многое: сильно сокращена численность госслужащих, перераспределены функции подразделений, устранены дублирующие друг друга структуры. Пришло время законодательно оформить сложившуюся систему, где надо усовершенствовав, четко прописав права и обязанности людей государевых.
На совещании у Президента на неделе обсуждали проект закона «О государственной службе». Чего скрывать, документ непростой.
Крутой поворот в карьере привёл энергетика из самой северной области страны в кресло руководителя самого центрального района Минска.
Сначала Дмитрий Петруша проявил свои хозяйственные способности, а потом уже и свой управленческий характер. Отказался во всех смыслах от теплого места в руководстве топливного предприятия ради неспокойной должности у всех на виду.
Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:
Задача государственного штаба – сделать, чтобы все белорусские чиновники так думали и так поступали. На неделе Александру Лукашенко принесли целый кейс предложений, регламентирующих деятельность тех, кто взял в свои руки управленческий портфель.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эталонной модели госуправления в мире нет. Глава государства поручил изучить различные варианты, но всё же создать свой аутентичный документ, как наш национальный орнамент.
Александр Лукашенко:
Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое.
Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Новый закон один, а коснётся сразу трёх составляющих. Государственная, военная и военизированная, и все эти направления характеризует одно определение – служба.
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
От поведения любого служащего зависит отношение населения к управленцам. Вместо бюрократического безразличия общество ждёт ответственного подхода, а сама система управления требует самопожертвования и циркулярного подчинения. И всё это ради одной цели – службы государству.
Александр Лукашенко:
Задача – сделать государственную службу сродни, скажем, воинской службе, выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом. Как мне докладывают, в новом законе выстроена целостная система госслужбы. В том числе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих.
Любит Анатолий Шичко, что называется, иронизировать и над собой. А кроме шуток: чтобы госуправленцы не тучнели на одном месте, не обрастали соблазнами от лени до наживы, разработчики нового закона предлагают ротацию.
Впрочем, и до принятия нового закона над образом современного госслужащего уже заметно потрудились. Сам госаппарат заметно оптимизировали, почти на 40 %. Убрали лишние и дублирующие функции, урезали контролирующие полномочия и сократили документооборот (принцип
А до самых продвинутых чиновников вообще рукой подать. Достаточно сообщить о своей проблеме через мессенджер. Интернет только для работы, а вот одиозные селфи могут попасть под запрет. Например, блогосфера соседних стран насыщена роликами о невежливом поведении чиновников. Вот один из говорящих примеров лексики одного из управленцев Оренбуржья.
Новый законопроект будет регламентировать даже поведение белорусских управленцев дома. Деловой костюм снять можно, но от дресс-кода отступить нельзя.
Вячеслав Кебич, председатель Совета Министров Беларуси 1990-1994 гг.:
Вячеслав Кебич последний из могикан эпохи советских аппаратчиков. Так называемых красных директоров упрекали во многом, но в свои идеи они точно верили.
Вячеслав Кебич:
Главное достижение советской школы управленческих элит – тесная взаимосвязь с народом. Это сохранилось и в политической традиции народа. Вот как на этой фотографии, которую глава государства с гордостью демонстрирует гостям Дворца Независимости.
Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Беларуси:
Это был лишь первый концептуальный анализ документа. Стратегия понятна, необходимо детализировать тактику. Главное не торопиться, ведь действующие нормы – эффективны. Цель – выработать самую действенную инструкцию для госаппарата, от работы которого зависит и благополучие всего государства, и настроения каждого белоруса.
Александр Ивановский:
Что называется, становиться на управленческое крыло – вот этим ребята. 61-я столичная школа стала инновационной площадкой, совместный проект с Академией управления. Эти ребята уверены, что здесь их научат быть сначала настоящим белорусами, а потом уже руководителями.
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Новости Беларуси. Оптимизация государственного аппарата. Этот эволюционный процесс идет в стране уже несколько лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
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