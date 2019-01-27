Сдать на права без автошколы. Объясняем, почему это сложно и даже невозможно

Большая часть зимы позади, и тем, кто еще не получил права, но мечтает быть за рулем, самое время подумать об этом. Как правило, те, кто собирается записываться в автошколу, зачастую хотят прийти туда хоть с какими-то навыками вождения. Да и выделенного времени для практики тоже не всегда хватает. А некоторые и вовсе говорят: «Хочу учиться с мужем, папой, другом, а не с чужим инструктором». Рассказываем, где, с кем и при каких условиях можно индивидуально «прокачивать скилл» водителя.





Можно ли обучаться вождению самому — с опытным водителем и на своем автомобиле?

Закон в этом отношении категоричен: обучение вождению в индивидуальном порядке разрешается на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения. При этом обучающий должен иметь при себе водительское удостоверение с соответствующей категорией и стаж не менее 2-х лет.

И на всякий случай напоминаем: инструктор является водителем, так что варианты «я выпил для смелости коньяка и готов тебя учить» равны вождению в пьяном виде. На автомобиле должен быть включен ближний свет фар, водитель и пассажир — пристегнуты ремнями безопасности.

А что значит «закрытых для дорожного движения»?

Теперь уточним нюанс — что же такое закрытые площадки. Это не тихий двор и не какая-то глухая дорога за городом! На въезде на площадку обязательно должны стоять запрещающие знаки, площадка должна быть оборудована шлагбаумом. То есть заехать туда любой другой автомобиль просто так не может. Пешеходы не должны находиться на территории, где проводится обучение. Есть два варианта попасть на такую площадку — официальный и неофициальный. Если идти по первому пути, то нужно позвонить в автошколу, которой принадлежит площадка, и договориться об аренде. Кстати, такое не все автошколы практикуют. Неофициальный вариант — договориться на месте со сторожем или инструкторами, которые работают на площадке. Средний тариф — около 5 рублей за час.

Площадка — это лишь часть обучения. А в городе можно?

Нельзя! Раньше было так: обучать вождению в индивидуальном порядке разрешалось при наличии у обучающего стажа вождения более 3 лет. Автомобиль, на котором проводится обучение, должен быть обозначен знаками «У». Для автомобилей учебных организаций требовалось наличие дополнительных педалей и зеркала заднего вида для обучающего. Но сейчас и такой нормы в законодательстве нет.

А если поймают при «частном» обучении, что будет грозить?

«Ученику» — штраф за управление ТС лицом, не имеющим водительских прав. «Инструктору» — штраф за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Родственные связи между обучаемым и обучающим значения не имеют. Размер штрафа для обоих участников «процесса» одинаковый — от 127,5 до 510 рублей. Верхняя планка штрафа сравнима со стоимостью обучения в автошколе.

А может все-таки хоть как-то можно поучиться?

Можно. Но обучать вождению в реальных условиях может только «сертифицированный» инструктор, имеющий право заниматься этой деятельностью. Обычно это действующие сотрудники автошкол. Причем автомобиль должен быть оборудован дополнительными педалями и зеркалом заднего вида. То есть на вашей машине учить вас не смогут даже инструктора с «корочкой». Средняя стоимость услуг инструктора — от 25 до 40 рублей в час.

А как узнать, что инструктор — сертифицированный?

Индивидуальные занятия с инструктором должны быть оплачены через кассу организации, в которой он работает, и главное — отмечены в путевом листе. Без чека и путевого листа ваши уроки будут приравнены к «частному» обучению со всеми положенными штрафами.





А можно ли обучиться у инструктора без посещения автошколы?

Да, если вы убедите ГАИ, что у вас имеются объективные причины, по которым вы не можете посещать автошколу. К таким могут относится график работы, учебы, уход за инвалидом и другие. В этом случае вы проходите курс обучения у сертифицированного инструктора и должны получить разрешение на сдачу квалификационного экзамена для получения водительских прав.

А что у «них»?

Ни в России, ни в Украине обучаться на дорогах общего пользования в частном порядке нельзя, как и у нас.

В Финляндии обучение в частном порядке возможно, но обучающий должен получить специальное разрешение в контролирующих органах. Для отца и матери обучаемого это разрешение выдается сроком на три года.

В США возможен такой вариант: выучить и сдать теоретический экзамен и получить временное разрешение на управление автомобилем. После этого можно ездить на своем авто под присмотром более опытного водителя с правами. Следующий этап — сдача практического экзамена (если обучаемый понимает, что готов) и получение полноценных прав.

В Литве можно учиться в автошколе либо самостоятельно. Обычно выбирают второй вариант, так как он дешевле. Теорию курсант учит сам, вождению обучается на семейном автомобиле, но завершить учебу необходимо у профессионального инструктора. Автомобиль, на котором проходит обучение, должен быть обозначен специальным знаком, а страховка на него платится повышенная.

Мнение эксперта

Сергей Овчинников, руководитель Центра контраварийной подготовки, убежден, что возможность самостоятельной подготовки отменили зря.

— Тех часов вождения, которые запланированы в автошколах, явно не хватает для того, чтобы твердо закрепить навыки вождения. А ведь раньше можно было сесть за руль с 16 лет под присмотром более опытного водителя и накатывать тысячи километров. То есть к моменту прихода в автошколу это мог быть уже вполне сформированный водитель с правильными навыками, умением ориентироваться в дорожной обстановке. Для молодых водителей свой опытный инструктор был прекрасным сдерживающим и воспитывающим фактором.