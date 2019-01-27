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Унесли прямо во время выставки. Что известно о краже картины Куинджи в Третьяковке

28.01.2019 07:17 — Разное | Партизан  
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Вечером 27 января из Третьяковской галереи пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Сначала об этом сообщили в социальных сетях; чуть позже исчезновение картины подтвердили в министерстве культуры.


Фото: Государственный Русский музей

 О том, что полиция расследует произошедшее, сказали и два информированных источника ТАСС; чуть позже МВД официально подтвердило, что ведет розыск похитителя. Один из них уточнил, что полиции неизвестно, покинуло ли полотно пределы здания Третьяковки — в настоящий момент в галерее ведется досмотр, полицейские и сотрудники Росгвардии проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании. По данным агентства «Москва», доступ в галерею перекрыт, сообщает tut.by

Судя по всему, неизвестный унес картину во время работы выставки — когда в зале находились и другие посетители. Первое сообщение о пропаже полотна было размещено в анонимном телеграм-канале «Музейный сноб» в 18.48 27 января. Автор канала рассказал, что картину Куинджи «прямо при нас украл мужик». Чуть позже в том же канале появилось более подробное описание предполагаемой кражи: «просто одетый» мужчина «бодрым шагом подошел к картине и снял [ее] со стены. 

Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли. Криков нет — может, работник меняет картину? А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит». После этого, по словам автора канала, на произошедшее обратила внимание смотрительница музея; через несколько минут в зале появилась охрана. Эту версию подтвердил источник ТАСС, заявивший, что «мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился».

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842−1910; 27 января — день его рождения) открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 6 октября и должна продлиться до 17 февраля. Как и другие большие выставки российских художников конца XIX — начала XX века (например, Ивана Айвазовского и Валентина Серова), ретроспектива Куинджи пользуется большой популярностью — все онлайн-билеты на нее уже раскуплены. Кроме того, галерея несколько раз продлевала часы работы экспозиции — в последний раз это произошло 24 января; сейчас выставка работает семь дней в неделю до 9 вечера.

Над картиной «Ай-Петри. Крым» художник работал с 1898 по 1908 годы; изображена на ней крымская гора Ай-Петри с окружающей ее грядой. Постоянно картина хранилась в Русском музее, откуда ее и привезли на выставку. По данным агентства «Москва», полотно застраховано на 12 миллионов российских рублей.


 
 
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Вечером 27 января из Третьяковской галереи пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Сначала об этом сообщили в социальных сетях; чуть позже исчезновение...
 
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