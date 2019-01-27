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Дом-амбар, пароход и арка. Вот какие уникальные дома строят белорусы
Изучая риэлтерские базы мы заметили, что белорусы все чаще креативно подходят к строительству своих домов. Некоторые проекты вообще уникальны. Например дом, похожий на пароход. Он находится под Минском в деревне Строчица. В доме еще нет внутренней отделки, зато внешне он уже привлекает внимание. И этот вариант не единственный, который можно посчитать уникальным. Смотрите, как еще выглядят дом-амбар и дом-арка.
Дом-пароход в Строчице
Дом пока готов на 80%. Его площадь — 205 квадратных метров. Участок расположен на склоне и архитектор, придумав такой проект дома, грамотно распорядился площадкой. Из панорамных окон будет шикарный вид на округу и реку Птичь, которая протекает рядом с деревней.
Дом-амбар в СТ «Физик»
Такие дома у нас пока еще редкость. Стиль называется BarnHouse и дословно переводится как дом-амбар. Архитектура таких домов отличается простотой и функциональностью, интерьеры — минимализмом.
Дом-арка в деревне Удранка
Осенью прошлого года REALTY.TUT.BY рассказывал про
А так должен выглядеть после завершения строительства:
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Смотрите, как они выглядят.
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