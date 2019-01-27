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«Я весь фильм проплакала». В минских кинотеатрах показали концерт корейской группы BTS

28.01.2019 08:34 — Разное | Tut.by  
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BTS — корейская K-pop группа, о которой вы, должно быть, даже не слышали. Минские кинотеатры решили показать концерт BTS Love Yourself Tour In Seoul. Билеты разлетались настолько быстро, что организаторы отдавали под показ все новые и новые залы. Мы сходили на один из сеансов в Silver Screen и узнали, понравилось ли фанатам шоу. (Спойлер: большинство — фанатки и они были в восторге!)

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Что испытали фанаты группы BTS, которые пришли в кинотеатр, чтобы посмотреть концерт
 
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