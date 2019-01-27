«Сосед-алкаш - отдельное удовольствие». Почему соседи нам не друзья, рассуждает колумнист

Вы не знаете своих соседей по лестничной площадке? Встречаетесь с ними, только когда вода капает с потолка? Или устали вызывать милицию, потому что за стенкой опять происходит что-то невообразимое? Колумнист LADY.TUT.BY Александр Зантович рассуждает о том, почему соседские отношения напоминают скорее войну, чем мир, и думает, как с этим быть.

Об авторе: Александр Зантович — писатель, блогер, ведет колонку на LADY.TUT.BY с 2013 года. Работает в банке. В этом году Александр решил собрать свои искрометные заметки о женщинах, мужчинах и отношениях в настоящую книгу. Добрый и смешной сборник текстов можно получить, поддержав проект на краудфандинговой платформе Ulej.by

У нас был когда-то сосед сверху. Крепкий, высокий, упитанный мужик лет тридцати на вид. Парень жил как сыр в масле. Почти ежедневно возле мусорки можно было найти пустую стеклянную тару разнообразной формы. Вино, достойный виски, коньяки… Что значит, здоровье крепкое.

В наше время мало кто общается с соседями. Мы с ним и не говорили. Всё больше слушали. Слушали женский смех, ритмичные стоны с потолка, иногда даже крики. Причем каждую ночь голоса были разные.

Мы мирные люди. Относились к соседу с легкой безобидной завистью. Пока он не затопил нас. А потом еще раз затопил. И снова.

Потопы были не то чтобы катастрофические. Но любому буддизму в конце концов приходит конец, и мы пригласили товарища к себе. Полюбоваться вместе на отставшие обои, очаги плесени, вздувшийся паркет, решить, как нам жить дальше. Просили какую-то вполне разумную сумму.

И он пришел. С не вполне повинной головой и с… мамой. Оказалось, он живет на восьмом, а мама — в том же подъезде на третьем. Пришла на помощь в годину лютую. Со всеми прочими трудностями он, как я уже писал выше, справлялся вполне себе сам.



Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны» носит иллюстративный характер / Фото: kinopoisk.ru

Не буду вас утомлять подробностями нашей бытовой дискуссии. Неинтересно. Занятна была сама мизансцена. Низкорослая (мне по плечо) дама в летах бегала по нашей прихожей, тыкала пальцем в наши бессовестные попытки пустить по миру ее мальчика, кричала, что больше сотни не дадим! А дитятко стояло за мамкиными плечами, улыбалось, посматривало на часы, изредка поддакивало.

Соседи бывают просто чудесные люди. У моих знакомых трое детей. Дети как дети. Но соседу снизу всё время казалось, что они бегают у него на голове. Сначала он скандалил. Ему пытались объяснить, что дети — это такие маленькие беспокойные человечки. Договориться с ними, чтобы они не шевелились, крайне сложно. Когда поняли, что объяснения до адресата не доходят, перестали этим заниматься. Тогда он начал звонить в дверь и убегать. Взрослый человек, между прочим. Знакомые сняли звонок. Он стал стучать.

На детей надели шерстяные носки, телевизор смотрели без звука, хозяйка, уронив случайно на кухне вилку, начинала заранее плакать.

Любая драматическая ситуация имеет свое развитие, вам любой сценарист подтвердит. Кульминацией конфликта стал пасквиль в школу о том, что дети не спят по ночам вследствие попустительства и распутства родителей, отсутствия моральных ориентиров, устоев, и т.д. и т.п.

Когда маму по этому поводу вызвали в школу, чаша её терпения оказалась переполнена. В ответ она направила письмо в некую комиссию по правам ребёнка, где подробно рассказала, как они живут. Оттуда приехали тихие культурные люди, с соседом побеседовали. С тех самых пор он здоровается, улыбается заискивающе. Развязка, занавес.



Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Сосед-алкаш — отдельное удовольствие. Был такой этап в моей ранней биографии. Сосед был невредный. Просто всё время пьяный и очень общительный. Любил, знаете ли, собрать друзей и подруг у себя, угостить вином плодово-ягодным, сырком плавленым. Круг общения он подбирал себе тщательно. Чтобы долго не рассказывать, посмотрите любую ленту про зомби-апокалипсис. Вот то же самое, только все тёпленькие. А однажды пьяная любовница так хотела с ним свидания, что вскрыла топором дверь в тамбур.

Это всё примеры из жизни. Имя им — легион. Как-то так получается, что загнанные в одинаковые кубики квартир, люди начинают проявлять себя во всей красе. Не говоря уже про общежития, это вообще отдельная беда. Там даже селедку жарят и соль подсыпают в суп на общей кухне. Люди — они такие. Слабые. У каждого свои недостатки. Что же делать?

Конечно, строить дом, решают многие. И строят. Но подвох в том, что в частном доме тоже есть соседи, разве что он стоит в забытом Богом норвежском фьорде. И снова начинается. Твоя елка мне свет загораживает. Ты у моего забора туалет поставил. А я хочу фейерверки запускать и в караоке петь в два часа ночи!

Забавный был случай, когда в плотной жилой застройке частных домов кто-то решил свое строение сдавать посуточно. Едешь ты домой, везешь ребенка из школы, а там средь бела дня абсолютно голые девки фотографируются. Слава Богу, дом в итоге сгорел. Случайно. Наверное…

Мне рассказывали однажды про человека, который рассуждал примерно так: «Когда за рулём еду, терпеть не могу пешеходов! Под колёса бросаются, по сторонам не смотрят! Совсем обнаглели. А когда пешком иду, всех автолюбителей ну просто ненавижу!»

Это я к тому, что жизнь большая. В битве соседей с соседями ты можешь оказаться как с одной, так и с другой стороны.

Вот и мы студентами как-то отмечали что-то. Не то день студента, не то медиум, нам-то какая разница. Сняли квартиру, набились туда тридцать штук. Здоровых, молодых, шумных, энергичных. И ну петь и плясать!



Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны 2» носит иллюстративный характер / Фото: kinopoisk.ru

Милиция приехала через четыре минуты и за ночь приезжала еще раз десять. За широкими спинами блюстителей порядка стояли с факелами и в белых колпаках дамы из подъезда. Оказалось, что у квартиры была плохая репутация, и неспроста. Хозяин сдавал всем без разбору. Там бывал и наркопритон, и мини-бордель, и какие-то азиаты палили костер прямо на линолеуме, чтобы приготовить плов. Сквозь эту призму ретроспективы мы смотрелись почти тихонями. Так мне по крайней мере хочется думать.

Как-то я был в Гималаях, и там ко мне пришло смирение. Там, на вершине мира, где ты должен бы остаться наедине с Богом, приходится китайцев, словаков и филиппинцев на тропе локтями расталкивать. И вот, уворачиваясь от трекинговых палок опытных туристов и наступая на пятки неопытным, я вдруг понял. Людей на этой планете очень много. Куда бы ты ни поехал, хоть в поселок Лаврентий, хоть на мыс Горн, хоть в Непал, повсюду будут люди. И с этим ничего нельзя поделать, разве что у тебя где-то в морозилке пробирка со штаммом бубонной чумы припрятана.

Homo sapiens (и не очень sapiens) окружают нас повсюду. Бороться с этим явлением бессмысленно и невозможно, как с тем, что вода мокрая, а солнце встает на Востоке. Остается любить. Любить этих наших братьев по разуму. С перфораторами, музыкальными инструментами, скандалами, плачущими детьми и шумными студенческими вечеринками. Раздражаться — очень вредно для здоровья. Поэтому не надо.

Заливают — застрахуйся и пускай бумажные кораблики. Ругаются — учи новые слова и выражения. Танцуют — и ты танцуй. Бухают — бери бутылку и присоединяйся!

А главное — будь доброжелателен! Здоровайся и улыбайся при встрече.

Но аккуратно. А то вот моя мама здоровалась с соседом. А он в один прекрасный день возьми и спроси: «А почему вы мне всё время так ехидно улыбаетесь?» После этого случая мама долго улыбалась в зеркало, пытаясь понять, где ехидство и как от него избавиться. И на всякий случай с соседом здороваться перестала.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.