Картину Куинджи украли из Третьяковки на глазах посетителей



фото: ria.ru

Вор прикинулся работником музея, на глазах людей снял картину «Ай-Петри. Крым»со стены, вынул из рамы и унес.

Картину уже внесли в реестр украденных полотен, чтобы предотвратить ее вывоз за границу. Произведение было застраховано на 12 млн рублей, передает РИА Новости . Однако точную оценочную стоимость картины установить сложно, потому за последние 25 лет было очень мало аналогов аукционных продаж Куинджи, считают искусствоведы. Рыночная цена произведения может быть гораздо выше страховки.

Примечательно, что кража была совершена в минувшее воскресенье – в день 177-летия со дня рождения знаметинотого русского пейзажиста Архипа Куинджи.

Картина "Ай-Петри" создавалась в 1898- 1908 годах.

Интересно, что правоохранители приехали в Третьяковку по вызову из-за кражи шубы, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Прибывшие на место сотрудники полиции стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи».

Позже сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками ФСБ задержали в поселке Заречье Московской области подозреваемого в краже. Мужчине 31 год, в декабре прошлого года он стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Похититель картины находился под подпиской о невыезде. Предположительно, картину он украл для продажи. Полотно он прятал на строящемся объекте в Одинцовском районе.



Напомним, что в мае прошлого года в Третьяковке была повреждена знаменитая картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Вандал незадолго до закрытия галереи прорвался в зал Репина и несколько раз ударил металлическим ограждением полотно, покрытое защитным стеклом. Произведение серьезно пострадало. Мужчина объяснил свои действия оскорбленными чувствами верующего.