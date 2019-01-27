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Картину Куинджи украли из Третьяковки на глазах посетителей
28.01.2019 09:05 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Вор прикинулся работником музея, на глазах людей снял картину «Ай-Петри. Крым»со стены, вынул из рамы и унес.
Картину уже внесли в реестр украденных полотен, чтобы предотвратить ее вывоз за границу. Произведение было застраховано на 12 млн рублей, передает
Примечательно, что кража была совершена в минувшее воскресенье – в день 177-летия со дня рождения знаметинотого русского пейзажиста Архипа Куинджи.
Картина "Ай-Петри" создавалась в 1898- 1908 годах.
Интересно, что правоохранители приехали в Третьяковку по вызову из-за кражи шубы, пишет
Позже сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками ФСБ задержали в поселке Заречье Московской области подозреваемого в краже. Мужчине 31 год, в декабре прошлого года он стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Похититель картины находился под подпиской о невыезде. Предположительно, картину он украл для продажи. Полотно он прятал на строящемся объекте в Одинцовском районе.
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Вор прикинулся работником музея, на глазах людей снял картину «Ай-Петри. Крым»со стены, вынул из рамы и унес.
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