Еще одно селфи президента. Лукашенко сфотографировался с фигуристами

Вчера белорусский фигурист Юрий Гулицкий опубликовал в соцсети селфи с президентом Александром Лукашенко. Фото сделано в Минске после гала-концерта , которым завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Глава государства произнес речь, выйдя на лед на коньках.

На сайте главы государства также есть это фото, но с другого ракурса.



Александр Лукашенко с участниками гала-концерта. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Первое селфи с Лукашенко опубликовала Виктория Рачицкая-Кариллет в июле 2017 года. Фото было сделано на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске. Девушка рассказала нам, что подошла не только сфотографироваться, но и сказать президенту спасибо за знакомство с мужем.