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Еще одно селфи президента. Лукашенко сфотографировался с фигуристами
Вчера белорусский фигурист Юрий Гулицкий опубликовал в соцсети селфи с президентом Александром Лукашенко. Фото сделано в Минске после
На сайте главы государства также есть это фото, но с другого ракурса.
Первое селфи с Лукашенко
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Вчера белорусский фигурист Юрий Гулицкий опубликовал в соцсети селфи с президентом Александром Лукашенко. Фото сделано в Минске после гала-концерта, которым...
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