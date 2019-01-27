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Еще одно селфи президента. Лукашенко сфотографировался с фигуристами

28.01.2019 09:02 — Разное | Tut.by  
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Вчера белорусский фигурист Юрий Гулицкий опубликовал в соцсети селфи с президентом Александром Лукашенко. Фото сделано в Минске после гала-концерта, которым завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Глава государства произнес речь, выйдя на лед на коньках.

На сайте главы государства также есть это фото, но с другого ракурса.


Александр Лукашенко с участниками гала-концерта. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Первое селфи с Лукашенко опубликовала Виктория Рачицкая-Кариллет в июле 2017 года. Фото было сделано на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске. Девушка рассказала нам, что подошла не только сфотографироваться, но и сказать президенту спасибо за знакомство с мужем.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Вчера белорусский фигурист Юрий Гулицкий опубликовал в соцсети селфи с президентом Александром Лукашенко. Фото сделано в Минске после гала-концерта, которым...
 
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