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Около нуля со снегом – таким будет в Горках конец января
28.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Конец января и начало февраля обещают быть не холодными и снежными. На выходных синоптики не исключают потепление до +1.
Сегодня будет пасмурно, днем ожидается до -11°С. Завтра, 29 января — мокрый снег с ветром в течение всего дня. Температура воздуха составит около нуля, ночью -7°С.
30 января будет по-прежнему облачно, с небольшими прояснениями. Столбик термометра редко опустится ниже 0°С.
В четверг, 31 января, погода существенно не изменится: снегопад и около нуля.
Последний зимний месяц начнется с мокрого снега и нулевой температуры. На выходных метеорологи обещают потепление до +1°С.
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Конец января и начало февраля обещают быть не холодными и снежными. На выходных синоптики не исключают потепление до +1. Сегодня будет пасмурно, днем ожидается...
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