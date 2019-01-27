Около нуля со снегом – таким будет в Горках конец января

Конец января и начало февраля обещают быть не холодными и снежными. На выходных синоптики не исключают потепление до +1.





Сегодня будет пасмурно, днем ожидается до -11°С. Завтра, 29 января — мокрый снег с ветром в течение всего дня. Температура воздуха составит около нуля, ночью -7°С.

30 января будет по-прежнему облачно, с небольшими прояснениями. Столбик термометра редко опустится ниже 0°С.

В четверг, 31 января, погода существенно не изменится: снегопад и около нуля.

Последний зимний месяц начнется с мокрого снега и нулевой температуры. На выходных метеорологи обещают потепление до +1°С.