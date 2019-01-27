Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт по показаниям женщин с фашистами



Патриарх Кирилл. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По его словам,, — предостерег глава РПЦ на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России в Москве.Патриарх привел в пример ученого Стивена Хокинга, от которого, по его мнению, мать могла избавиться после пренатального исследования (боковой амиотрофический склероз, которым был болен физик, развивается обычно с 30-50 лет, и его диагностика затруднена до тех пор, пока болезнь не развивается до стадии мышечной атрофии — прим. «Ленты.ру»)Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы вместе с главврачом, представителями общественных организаций и психологом уговорить их сохранить беременность. В противном случае, если женщина не отказалась от аборта, и, отметил глава региона.В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носитВ 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.