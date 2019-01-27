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Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт по показаниям женщин с фашистами

28.01.2019 09:47 — Разное | UDF  
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Патриарх Кирилл. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт после того, как пренатальный скрининг выявил наличие отклонений в развитии плода. Он также призвал вывести операцию из системы обязательного медицинского страхования, передает «Интерфакс».

По его словам, «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности», и «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии».

«Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны», — предостерег глава РПЦ на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России в Москве.

Патриарх привел в пример ученого Стивена Хокинга, от которого, по его мнению, мать могла избавиться после пренатального исследования (боковой амиотрофический склероз, которым был болен физик, развивается обычно с 30-50 лет, и его диагностика затруднена до тех пор, пока болезнь не развивается до стадии мышечной атрофии — прим. «Ленты.ру»)

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы вместе с главврачом, представителями общественных организаций и психологом уговорить их сохранить беременность. В противном случае, если женщина не отказалась от аборта, «власти с ней просто плохо работали», и «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».

В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт после обнаружения отклонений в развитии плода.
 
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